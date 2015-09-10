Ежемесячно клиенты Сбербанка через «Автоплатеж» оплачивают услуги ЖКХ на 500 млн рублей

Posted 10 сентября 2015, 13:22
Published 10 сентября 2015, 13:22
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
Количество клиентов Сбербанка, использующих «Автоплатеж за ЖКХ», превысило 6,7 млн человек. Ежемесячно клиенты банка оплачивают коммунальные услуги посредством «Автоплатежа» на сумму 4,5 млрд рублей, на территории Пермского края, Удмуртии и Коми — на сумму свыше 500 млн рублей. В Западно-Уральском банке каждый десятый платеж за коммунальные услуги осуществляется автоматически без посещения офиса банка.
«Автоплатеж» обеспечивает нашим клиентам целый ряд преимуществ, — отметил заместитель председателя Западно-Уральского банка Сбербанка Григорий Капелюшник. – Это возможность не только поручить рутинные дела банку, но и сэкономить деньги. Комиссия за платежи, сделанные при помощи услуги, ниже, чем при оплате у операциониста. Преимущества «Автоплатежа» становятся явными для каждого, кто его попробовал. Нас рекомендуют, и мы видим это по количеству клиентов, подключающих услугу ежедневно».
Ежедневно в Сбербанке «Автоплатеж» подключают 76 тысяч человек, за год этот показатель вырос на 58%; в Западно-Уралськом банке ежедневный прирост пользователей услуги составляет почти 1 500 человек. «Автоплатеж за ЖКХ» можно подключить через «Сбербанк Онлайн», устройства самообслуживания Сбербанка или в отделении банка. В установленную клиентом дату Сбербанк проверяет наличие неоплаченных счетов за ЖКХ и информирует клиента о предстоящем платеже посредством СМС. При этом у клиента есть возможность отменить платеж, отправив код отмены, присланный в СМС, на номер 900. Если клиенту нужен чек, подтверждающий платеж, он может распечатать его в личном кабинете «Сбербанк Онлайн» в разделе «Автоплатежи» или обратиться в сотруднику банка в отделении.
С помощью услуги Сбербанка «Автоплатеж» клиенты банка могут оплачивать также сотовую связь, Интернет, ТВ, штрафы ГИБДД, налоги, погашать кредиты других банков, осуществлять платежи в адрес благотворительных организаций. Общее число пользователей услуги «Автоплатеж» превышает 21 млн. С помощью «Автоплатежа» можно оплачивать услуги более чем 100 тыс. организаций.