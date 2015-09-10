Ежемесячно клиенты Сбербанка через «Автоплатеж» оплачивают услуги ЖКХ на 500 млн рублей

Ежедневно в Сбербанке «Автоплатеж» подключают 76 тысяч человек, за год этот показатель вырос на 58%; в Западно-Уралськом банке ежедневный прирост пользователей услуги составляет почти 1 500 человек. «Автоплатеж за ЖКХ» можно подключить через «Сбербанк Онлайн», устройства самообслуживания Сбербанка или в отделении банка. В установленную клиентом дату Сбербанк проверяет наличие неоплаченных счетов за ЖКХ и информирует клиента о предстоящем платеже посредством СМС. При этом у клиента есть возможность отменить платеж, отправив код отмены, присланный в СМС, на номер 900. Если клиенту нужен чек, подтверждающий платеж, он может распечатать его в личном кабинете «Сбербанк Онлайн» в разделе «Автоплатежи» или обратиться в сотруднику банка в отделении.