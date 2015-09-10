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Posted 10 сентября 2015, 13:22

Published 10 сентября 2015, 13:22

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

Ежемесячно клиенты Сбербанка через «Автоплатеж» оплачивают услуги ЖКХ на 500 млн рублей

Ежемесячно клиенты Сбербанка через «Автоплатеж» оплачивают услуги ЖКХ на 500 млн рублей

10 сентября 2015, 13:22
Фото: Properm.ru.
Количество клиентов, использующих «Автоплатеж за ЖКХ», превысило 6,7 млн человек.

Количество клиентов Сбербанка, использующих «Автоплатеж за ЖКХ», превысило 6,7 млн человек. Ежемесячно клиенты банка оплачивают коммунальные услуги посредством «Автоплатежа» на сумму 4,5 млрд рублей, на территории Пермского края, Удмуртии и Коми — на сумму свыше 500 млн рублей. В Западно-Уральском банке каждый десятый платеж за коммунальные услуги осуществляется автоматически без посещения офиса банка.

«Автоплатеж» обеспечивает нашим клиентам целый ряд преимуществ, — отметил заместитель председателя Западно-Уральского банка Сбербанка Григорий Капелюшник. – Это возможность не только поручить рутинные дела банку, но и сэкономить деньги. Комиссия за платежи, сделанные при помощи услуги, ниже, чем при оплате у операциониста. Преимущества «Автоплатежа» становятся явными для каждого, кто его попробовал. Нас рекомендуют, и мы видим это по количеству клиентов, подключающих услугу ежедневно».

Ежедневно в Сбербанке «Автоплатеж» подключают 76 тысяч человек, за год этот показатель вырос на 58%; в Западно-Уралськом банке ежедневный прирост пользователей услуги составляет почти 1 500 человек. «Автоплатеж за ЖКХ» можно подключить через «Сбербанк Онлайн», устройства самообслуживания Сбербанка или в отделении банка. В установленную клиентом дату Сбербанк проверяет наличие неоплаченных счетов за ЖКХ и информирует клиента о предстоящем платеже посредством СМС. При этом у клиента есть возможность отменить платеж, отправив код отмены, присланный в СМС, на номер 900. Если клиенту нужен чек, подтверждающий платеж, он может распечатать его в личном кабинете «Сбербанк Онлайн» в разделе «Автоплатежи» или обратиться в сотруднику банка в отделении.

С помощью услуги Сбербанка «Автоплатеж» клиенты банка могут оплачивать также сотовую связь, Интернет, ТВ, штрафы ГИБДД, налоги, погашать кредиты других банков, осуществлять платежи в адрес благотворительных организаций. Общее число пользователей услуги «Автоплатеж» превышает 21 млн. С помощью «Автоплатежа» можно оплачивать услуги более чем 100 тыс. организаций.

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