«МММ. Пожалуй, лучшее спасение от кризиса». УФАС заинтересовалось рекламой финпирамиды

Posted 10 сентября 2015, 10:55
Published 10 сентября 2015, 10:55
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
Пермское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе по факту размещения в электронном издании «2ГИС.Пермь» рекламного модуля с логотипом «МММ» и слоганом «МММ. Пожалуй, лучшее спасение от кризиса». Дело возбуждено в отношении рекламодателя — частного лица, с которым у ООО «ДубльГИС» был заключен договор на размещение данного баннера.
Деятельность «МММ» связана с привлечением денежных средств физических лиц, а к рекламе финансовой деятельности закон предъявляет особые требования, напоминают в УФАС. Реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг должна содержать наименование или имя лица, оказывающего эти услуги.
Напомним, финансовая пирамида «МММ» уже неоднократно доказывала свою несостоятельность. В прошлом году в Прикамье суд приговорил МММ-щика к 4,5 годам лишения свободы. Мужчина собрал с вкладчиков более 2,4 млн рублей и скрылся.