«МММ. Пожалуй, лучшее спасение от кризиса». УФАС заинтересовалось рекламой финпирамиды

Пермское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе по факту размещения в электронном издании «2ГИС.Пермь» рекламного модуля с логотипом «МММ» и слоганом «МММ. Пожалуй, лучшее спасение от кризиса». Дело возбуждено в отношении рекламодателя — частного лица, с которым у ООО «ДубльГИС» был заключен договор на размещение данного баннера.