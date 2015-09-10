properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 сентября 2015, 10:55

Published 10 сентября 2015, 10:55

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

«МММ. Пожалуй, лучшее спасение от кризиса». УФАС заинтересовалось рекламой финпирамиды

«МММ. Пожалуй, лучшее спасение от кризиса». УФАС заинтересовалось рекламой финпирамиды

10 сентября 2015, 10:55
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Кругом обман
Рекламный модуль был размещен в электронном издании «2ГИС.Пермь».

Пермское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе по факту размещения в электронном издании «2ГИС.Пермь» рекламного модуля с логотипом «МММ» и слоганом «МММ. Пожалуй, лучшее спасение от кризиса». Дело возбуждено в отношении рекламодателя — частного лица, с которым у ООО «ДубльГИС» был заключен договор на размещение данного баннера.

Деятельность «МММ» связана с привлечением денежных средств физических лиц, а к рекламе финансовой деятельности закон предъявляет особые требования, напоминают в УФАС. Реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг должна содержать наименование или имя лица, оказывающего эти услуги.

Галина Ужегова, начальник отдела контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Пермского УФАС России:В данном случае мы усматриваем признаки нарушения статьи 28 Федерального закона о рекламе. У потребителей складывается впечатление о выгоде обращения в «МММ». А работа данной организации связана с привлечением денежных средств граждан под неоправданно высокую доходность. При этом неясным остается, кто все-таки оказывает финансовые услуги населению, что само по себе должно настораживать потребителей.

Напомним, финансовая пирамида «МММ» уже неоднократно доказывала свою несостоятельность. В прошлом году в Прикамье суд приговорил МММ-щика к 4,5 годам лишения свободы. Мужчина собрал с вкладчиков более 2,4 млн рублей и скрылся.

#Банки#Кругом обман#Мошенники#Финансовая пирамида
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика