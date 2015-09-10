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Posted 10 сентября 2015, 12:08

Published 10 сентября 2015, 12:08

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

Создатели «Маши и Медведя» подали более 30 исков к пермским компаниям за нарушение авторских прав

Создатели «Маши и Медведя» подали более 30 исков к пермским компаниям за нарушение авторских прав

10 сентября 2015, 12:08
Фото: Properm.ru.
Размер компенсации по искам, в среднем, не превышает 100 тыс. рублей.

ООО «Маша и Медведь» обратилось в арбитражный суд Перми с более чем 30 исками против пермских предпринимателей, нарушающих, по мнению истцов, авторские и имущественные права — использующих товарные знаки и т.д., сообщает «Business-Class».

Всего, согласно материалам картотеки арбитражных дел, ООО «Маша и Медведь» за три летних месяца направило 32 судебных иска с требованием компенсации пермским предпринимателям. Сумма каждого иска, в среднем, не превышает 100 тыс. рублей.

Артем Денисов, управляющий партнер юридической компании «Генезис»:— Для многих обладателей прав на те или иные товарные знаки судебные разбирательства являются отдельным направлением бизнеса. Наиболее активны обладатели авторских прав мультфильма «Маша и Медведь». Я бы не стал говорить о злоупотреблении правом со стороны компании, исходя только из количества исков. В том, что товарный знак «Маша и медведь» является очень популярным, сомнений нет. А где, как говорится, популярность, там есть возможность заработать.

Помимо Пермского края правообладатели «Маши и Медведя» направляют иски и в другие регионы. «В 2014 году компания подала 250 исков в арбитражный суд Свердловской области. В прошлом году всего рассмотрено 364 аналогичных заявления», — пояснил Артем Денисов.

#Бизнес#Авторские права#Маша и медведь
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