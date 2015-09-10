Создатели «Маши и Медведя» подали более 30 исков к пермским компаниям за нарушение авторских прав

Posted 10 сентября 2015, 12:08
Published 10 сентября 2015, 12:08
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
ООО «Маша и Медведь» обратилось в арбитражный суд Перми с более чем 30 исками против пермских предпринимателей, нарушающих, по мнению истцов, авторские и имущественные права — использующих товарные знаки и т.д., сообщает «Business-Class».
Всего, согласно материалам картотеки арбитражных дел, ООО «Маша и Медведь» за три летних месяца направило 32 судебных иска с требованием компенсации пермским предпринимателям. Сумма каждого иска, в среднем, не превышает 100 тыс. рублей.
Помимо Пермского края правообладатели «Маши и Медведя» направляют иски и в другие регионы. «В 2014 году компания подала 250 исков в арбитражный суд Свердловской области. В прошлом году всего рассмотрено 364 аналогичных заявления», — пояснил Артем Денисов.