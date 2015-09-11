Пермь вошла в ТОП-5 экологического рейтинга городов России

Рейтинг был составлен министерством природных ресурсов и экологии РФ по 7 ключевым категориям показателей. По итогам за 2014 год лидирующие позиции заняли Москва, Горно-Алтайск, Краснодар, Воронеж и Пермь. Всего в рейтинг вошло 94 города, сообщает пресс-служба администрации города.