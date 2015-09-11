Пермь вошла в ТОП-5 экологического рейтинга городов России

Posted 11 сентября 2015, 11:37
Published 11 сентября 2015, 11:37
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
Рейтинг был составлен министерством природных ресурсов и экологии РФ по 7 ключевым категориям показателей. По итогам за 2014 год лидирующие позиции заняли Москва, Горно-Алтайск, Краснодар, Воронеж и Пермь. Всего в рейтинг вошло 94 города, сообщает пресс-служба администрации города.
Оценка проводилась по таким показателям как: воздушная среда, водопотребление и качество воды, обращение с отходами, использование территорий, транспорт, энергопотребление, управление воздействием на окружающую среду.
Напомним, подготовка ежегодного экологического рейтинга крупных городов России осуществляется силами подведомственных учреждений министерства природных ресурсов и экологии РФ. По мнению министерства, это наиболее объективный и прозрачный рейтинг экологического развития городов России.