Пермяк заплатит 10 тысяч рублей за два срубленных тополя

Posted 11 сентября 2015, 06:48
Published 11 сентября 2015, 06:48
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
В Мотовилихинском районе местный житель незаконно спилил два тополя. Он объяснил это тем, что деревья мешали организовать парковку для своего транспорта. О противоправной рубке стало известно муниципальному образованию, которое обратилось с заявлением в полицию с просьбой привлечь к ответственности правонарушителя.
Суд признал мужчину виновным по статье 260 УК РФ (незаконная рубка деревьев) и обязал выплатить 10 тыс. рублей штрафа.