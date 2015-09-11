Пермяк заплатит 10 тысяч рублей за два срубленных тополя

В Мотовилихинском районе местный житель незаконно спилил два тополя. Он объяснил это тем, что деревья мешали организовать парковку для своего транспорта. О противоправной рубке стало известно муниципальному образованию, которое обратилось с заявлением в полицию с просьбой привлечь к ответственности правонарушителя.