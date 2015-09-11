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Posted 11 сентября 2015, 06:48

Published 11 сентября 2015, 06:48

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

Пермяк заплатит 10 тысяч рублей за два срубленных тополя

Пермяк заплатит 10 тысяч рублей за два срубленных тополя

11 сентября 2015, 06:48
Фото: Properm.ru.
Деревья мешали мужчине припарковать свой автомобиль.

В Мотовилихинском районе местный житель незаконно спилил два тополя. Он объяснил это тем, что деревья мешали организовать парковку для своего транспорта. О противоправной рубке стало известно муниципальному образованию, которое обратилось с заявлением в полицию с просьбой привлечь к ответственности правонарушителя.

Суд признал мужчину виновным по статье 260 УК РФ (незаконная рубка деревьев) и обязал выплатить 10 тыс. рублей штрафа.

#Происшествия
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