Руководителю УК «Моторостроитель» продлили срок ареста до 2016 года

Свердловский районный суд продлил срок заключения под стражей исполнительному директору ООО УК «Моторостроитель» Тамаре Зарембе и генеральному директору управляющий компании Владимиру Дроздову. Как уточнили корреспонденту Properm.ru в суде, слушание по делу в отношении Зарембы проходило 4 сентября. Ходатайство следователей удовлетворено, ее срок продлен до 11 ноября 2015 года. Слушание по делу в отношении Дроздова состоялось еще 20 августа. Он оставлен в СИЗО до 11 января 2016 года.