Руководителю УК «Моторостроитель» продлили срок ареста до 2016 года

Posted 11 сентября 2015, 09:14
Published 11 сентября 2015, 09:14
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
Свердловский районный суд продлил срок заключения под стражей исполнительному директору ООО УК «Моторостроитель» Тамаре Зарембе и генеральному директору управляющий компании Владимиру Дроздову. Как уточнили корреспонденту Properm.ru в суде, слушание по делу в отношении Зарембы проходило 4 сентября. Ходатайство следователей удовлетворено, ее срок продлен до 11 ноября 2015 года. Слушание по делу в отношении Дроздова состоялось еще 20 августа. Он оставлен в СИЗО до 11 января 2016 года.
Напомним, руководителиУК «Моторостроитель» обвиняются в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло по неосторожности смерть двух лиц. По версии следствия, задержанные знали об аварийном состоянии жилого дома на ул. Куйбышева, 103, но не приняли никаких мер. В результате обрушения части здания погибла пожилая семейная пара, один молодой человек был серьезно травмирован.
Арестованные пытались обжаловать меру пресечения и выйти под подписку о невыезде или денежный залог. Краевой суд не удовлетворил их жалобы. Официальная информация о причинах обрушения дома 11 июля будет известна по итогам следствия.
На заседании Пермской городской думы, 25 августа, заместить главы администрации Перми Николай Уханов озвучил итоги экспертизы дома по улице Куйбышева, 103, которую проводило ЗАО «ПИРС» по заказу администрации города. Как сообщают в администрации города, главной целью экспертного заключения было оценить техническую возможность восстановления разрушенной части. По данным специалистов, на обрушение повлияла совокупность факторов: неудовлетворительное качество кирпичной кладки, ослабление несущих свойств раствора, неравномерная усадка грунтов, повышение нагрузки на стены из-за установки кондиционеров. Экспертной организацией выдано заключение о возможности восстановления разрушенной части дома.