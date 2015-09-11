Сбербанк предоставил льготные условия обслуживания благотворительным организациям

«Льготные условия для благотворительных фондов и некоммерческих организаций социальной направленности мы ввели в рамках развития Сбербанка как клиентоцентричной компании, — говорит председатель Западно-Уральского банка Сбербанка России Кирилл Алтухов. — Мы хотим, чтобы всем нашим клиентам, осуществляющим поддержку благотворительных организаций даже на небольшие суммы, было просто и удобно это делать, а каждый рубль без исключения направлялся на благое дело».