Сбербанк предоставил льготные условия обслуживания благотворительным организациям

Posted 11 сентября 2015, 09:14
Published 11 сентября 2015, 09:14
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
Сбербанк отменил комиссии за перечисление денежных средств в адрес благотворительных фондов и некоммерческих организаций социальной направленности. Кроме того, для удобства клиентов эти организации добавлены в соответствующие разделы интернет-банка «Сбербанк Онлайн», его мобильных приложений, а также в устройства самообслуживания. Для автоматического перечисления средств в адрес благотворительных организаций доступна услуга «Автоплатеж».
На данный момент льготные условия предоставлены 57 организациям. С полным списком организаций можно ознакомиться на сайте Сбербанка.
Отбор фондов Сбербанк осуществляет совместно с экспертным сообществом. Верификацию заявителей проводят специалисты благотворительного фонда «Нужна помощь» с привлечением экспертов Добро Mail.Ru и программы Благо.ру фонда CAF Россия. Оставить заявку на участие в программе можно, написав на адрес [email protected].
«Льготные условия для благотворительных фондов и некоммерческих организаций социальной направленности мы ввели в рамках развития Сбербанка как клиентоцентричной компании, — говорит председатель Западно-Уральского банка Сбербанка России Кирилл Алтухов. — Мы хотим, чтобы всем нашим клиентам, осуществляющим поддержку благотворительных организаций даже на небольшие суммы, было просто и удобно это делать, а каждый рубль без исключения направлялся на благое дело».
Благотворительность является частью корпоративной культуры Сбербанка. В частности, Сбербанк активно сотрудничает с благотворительным фондом «Подари жизнь». Сбербанк выпускает международную банковскую карту Visa «Подари жизнь», с помощью которой в 2014 году в фонд были перечислены пожертвования на сумму более 113 млн рублей.