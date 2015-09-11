В Березниках осудили 45-летнего педофила, насиловавшего своих дочерей

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, мужчине назначено принудительное наблюдение и лечение в амбулаторных условиях у врача психиатра по месту отбывания наказания.