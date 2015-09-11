properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 сентября 2015, 06:12

Published 11 сентября 2015, 06:12

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

В Березниках осудили 45-летнего педофила, насиловавшего своих дочерей

В Березниках осудили 45-летнего педофила, насиловавшего своих дочерей

11 сентября 2015, 06:12
Фото: Properm.ru.
Суд признал мужчину виновным в совершении 11 эпизодов преступления. Преступник на 18 лет отправится в колонию строгого режима, а так же пройдет лечение у психиатра.

Доказательства собранные следственным отделом города Березники признаны судом достаточными для вынесения приговора 45-летнему жителю города Березники. Он признан виновным в совершении 11 эпизодов преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), и преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста).

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, в течение 2013-2014 годов мужчина неоднократно совершал в отношении своих малолетних дочерей, 2002 и 2004 года рождения, насильственные действия сексуального характера, а так же изнасиловал старшую дочь.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, мужчине назначено принудительное наблюдение и лечение в амбулаторных условиях у врача психиатра по месту отбывания наказания.

#Происшествия#Педофил#Насильник#Колония строгого режима
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика