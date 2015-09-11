В Березниках осудили 45-летнего педофила, насиловавшего своих дочерей

Posted 11 сентября 2015, 06:12
Published 11 сентября 2015, 06:12
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
Доказательства собранные следственным отделом города Березники признаны судом достаточными для вынесения приговора 45-летнему жителю города Березники. Он признан виновным в совершении 11 эпизодов преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), и преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста).
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, в течение 2013-2014 годов мужчина неоднократно совершал в отношении своих малолетних дочерей, 2002 и 2004 года рождения, насильственные действия сексуального характера, а так же изнасиловал старшую дочь.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, мужчине назначено принудительное наблюдение и лечение в амбулаторных условиях у врача психиатра по месту отбывания наказания.