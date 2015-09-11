В Перми осудили владельцев подпольного казино

Posted 11 сентября 2015, 06:10
Published 11 сентября 2015, 06:10
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
В Перми осудили владельцев игорного заведения — ими были мужчина и женщина, сообщает ГУ МВД. От своей нелегальной деятельности они получали доход в особо крупном размере.
Как выяснили правоохранители, их деятельность была тщательно законспирирована. Войти в казино мог только близкий к этому кругу людей человек. Для выявления всех правонарушений, полицейским пришлось провести ряд оперативных мероприятий.
В ходе обыска полицией изъято 30 игровых автоматов, компьютерные системные блоки, черновые записи, а также порядка 2,1 млн рублей. Прибыль, полученная злоумышленниками от игорной деятельности, составила свыше 23 млн рублей.
Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы, а мужчину — двум годам и шести месяцам. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима.