properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 сентября 2015, 08:26

Published 11 сентября 2015, 08:26

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

В Перми стоимость аренды квартир снизилась на 15%

В Перми стоимость аренды квартир снизилась на 15%

11 сентября 2015, 08:26
Фото: Properm.ru.
Самые дешевые квартиры в Кировском и Мотовилихинском районах города.

В Перми за минувший год аренда квартир подешевела почти на 15%. Самые дешевое жилье сдавалось в Кировском и Мотовилихинском районах города, сообщает URA.RU.

За минувший август цена аренды «однушки» снизилась на 5% и составила 13 430 рублей. По данным телеканала «Рифей», самые дорогие предложения отмечены в Ленинском районе (23 110 рублей), а самое дешевое предложение — в Орджоникидзевском районе, где аренда однокомнатной квартиры составила 10 140 рублей.

«Двушку» в центре города можно было снять в среднем за 20 140 рублей в месяц, трехкомнатную квартиру за 27 620 рублей.

По данным аналитического центра «Медиана», самое дешевое жилье сдавалась в Орджоникидзевском районе Перми — 8 тысяч рублей за однокомнатную без мебели, самая дорогая — 200 тысяч рублей в месяц за четырехкомнатную мебелированную квартиру в 9-этажном жилом доме бизнес-класса в Свердловском районе Перми.

Всего в городе в августе сдавали порядка 485 квартир.

#Недвижимость#Аренда квартир
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика