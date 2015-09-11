В Перми стоимость аренды квартир снизилась на 15%

Posted 11 сентября 2015, 08:26
Published 11 сентября 2015, 08:26
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
В Перми за минувший год аренда квартир подешевела почти на 15%. Самые дешевое жилье сдавалось в Кировском и Мотовилихинском районах города, сообщает URA.RU.
За минувший август цена аренды «однушки» снизилась на 5% и составила 13 430 рублей. По данным телеканала «Рифей», самые дорогие предложения отмечены в Ленинском районе (23 110 рублей), а самое дешевое предложение — в Орджоникидзевском районе, где аренда однокомнатной квартиры составила 10 140 рублей.
«Двушку» в центре города можно было снять в среднем за 20 140 рублей в месяц, трехкомнатную квартиру за 27 620 рублей.
По данным аналитического центра «Медиана», самое дешевое жилье сдавалась в Орджоникидзевском районе Перми — 8 тысяч рублей за однокомнатную без мебели, самая дорогая — 200 тысяч рублей в месяц за четырехкомнатную мебелированную квартиру в 9-этажном жилом доме бизнес-класса в Свердловском районе Перми.
Всего в городе в августе сдавали порядка 485 квартир.