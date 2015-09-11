В Перми стоимость аренды квартир снизилась на 15%

По данным аналитического центра «Медиана», самое дешевое жилье сдавалась в Орджоникидзевском районе Перми — 8 тысяч рублей за однокомнатную без мебели, самая дорогая — 200 тысяч рублей в месяц за четырехкомнатную мебелированную квартиру в 9-этажном жилом доме бизнес-класса в Свердловском районе Перми.