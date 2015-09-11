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Posted 11 сентября 2015, 06:41

Published 11 сентября 2015, 06:41

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

В Перми высадят более 3 тысяч саженцев деревьев и кустарников

В Перми высадят более 3 тысяч саженцев деревьев и кустарников

11 сентября 2015, 06:41
Фото: Properm.ru.
Озеленительная кампания затронет парки, скверы, придомовые территории, дворы школ и детских садов.

В Перми стартует осенняя озеленительная кампания. Сейчас уже сформированы планы — графики посадок в каждом районе города. Всего в сентябре-октябре на улицах Перми появится более 3 тысяч молодых деревьев и кустарников.

Озеленительная кампания затронет парки, скверы, придомовые территории, дворы школ и детских садов. В сквере «Сказки Пушкина» на бульварной части Комсомольского проспекта и в сквере в микрорайоне Разгуляй появятся саженцы лип. В саду имени Свердлова будут высажены яблони, груши и черемуха.

Вдоль проспекта Парковый и вблизи дорожной развязки у Гознака будет высажено 315 саженцев аронии. Придорожный газон на улице 1905 года украсит можжевельник, а на улице Стахановской вблизи дома №54 появятся молодые ели.

«Середина сентября — начало октября — это оптимальное время для посадки древесно-кустарниковых культур. В это время сокодвижение замедляется, при этом погода еще достаточно теплая», — отметила Илюса Збруева, главный садовник города.

Напомним, традиционно озеленение в Перми проходит в два этапа: весной и осенью. В рамках весенней озеленительной кампании в городе было высажено 3,8 тысяч деревьев и кустарников, еще 11 тысяч деревьев хвойных пород было высажено в городских лесах.

#Общество#Саженцы#Озеленение перми#Деревья
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