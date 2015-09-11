В Перми высадят более 3 тысяч саженцев деревьев и кустарников

Напомним, традиционно озеленение в Перми проходит в два этапа: весной и осенью. В рамках весенней озеленительной кампании в городе было высажено 3,8 тысяч деревьев и кустарников, еще 11 тысяч деревьев хвойных пород было высажено в городских лесах.