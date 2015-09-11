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Posted 11 сентября 2015, 07:52

Published 11 сентября 2015, 07:52

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

В Прикамье бывший полицейский оказался «черным лесорубом»

В Прикамье бывший полицейский оказался «черным лесорубом»

11 сентября 2015, 07:52
Фото: Properm.ru.
Ущерб от действий экс-сотрудника МВД и его знакомого составил более 300 тысяч рублей.

Суд вынес приговор жителям Добрянского района 39-летнему бывшему сотруднику полиции и его 46-летнему знакомому. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).

Как сообщает СУ СКР, в период с июля по сентябрь 2014 года полицейский и его товарищ совершили незаконную рубку деревьев, причинив лесному фонду материальный ущерб на сумму более 300 тысяч рублей. Преступление выявлено ОРЧ СБ ГУ МВД России по Пермскому краю.

Решением суда мужчины признаны виновными и освобождены от наказания в виду акта об амнистии.

#Происшествия#Лесорубы
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