В Прикамье бывший полицейский оказался «черным лесорубом»

Как сообщает СУ СКР, в период с июля по сентябрь 2014 года полицейский и его товарищ совершили незаконную рубку деревьев, причинив лесному фонду материальный ущерб на сумму более 300 тысяч рублей. Преступление выявлено ОРЧ СБ ГУ МВД России по Пермскому краю.