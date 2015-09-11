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Posted 11 сентября 2015, 06:32

Published 11 сентября 2015, 06:32

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

В Прикамье пьяный 19-летний подросток убил битой односельчанина

В Прикамье пьяный 19-летний подросток убил битой односельчанина

11 сентября 2015, 06:32
Фото: Properm.ru.
Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Нытве перед судом предстанет 19-летний местный житель, обвиняемый по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека).

Как сообщает Следственный комитет, ночью 28 июня 2015 года в селе Григорьевское Нытвенского района около местного дома культуры после дискотеки, пьяный юноша, на почве неприязненных отношений, несколько раз ударил битой по голове и по телу 23-летнего односельчанина. В результате потерпевший скончался.

Следствием собрано достаточно доказательств вины молодого человека, уголовное дело передано в суд.

#Происшествия
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