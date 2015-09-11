В Прикамье пьяный 19-летний подросток убил битой односельчанина

Как сообщает Следственный комитет, ночью 28 июня 2015 года в селе Григорьевское Нытвенского района около местного дома культуры после дискотеки, пьяный юноша, на почве неприязненных отношений, несколько раз ударил битой по голове и по телу 23-летнего односельчанина. В результате потерпевший скончался.