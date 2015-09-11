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Posted 11 сентября 2015, 12:59

Published 11 сентября 2015, 12:59

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

Впервые за год Банк России оставил ключевую ставку неизменной

Впервые за год Банк России оставил ключевую ставку неизменной

11 сентября 2015, 12:59
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Банк россии
Решение принято с учетом увеличения инфляционных рисков.

Центробанк в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 11%. На сайте регулятора уточняется, что решение принято с учетом увеличения инфляционных рисков, а также «сохранения рисков существенного охлаждения экономики», пишет РБК. В Банке России предполагают, что в ближайшие месяцы рубль продолжит слабеть и тем самым оказывать влияние на цены.

Из сообщения Центрального Банка: — В августе произошло значительное ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры. Под воздействием курсовой динамики выросла инфляция и инфляционные ожидания. Произошедшее снижение курса рубля продолжит оказывать влияние на цены в ближайшие месяцы. Однако относительно жесткие денежно-кредитные условия и слабый внутренний спрос приведут к дальнейшему снижению годовой инфляции. Годовой темп прироста потребительских цен в сентябре 2016 года составит около 7% и достигнет 4% в 2017 году, чему будет способствовать проводимая денежно-кредитная политика.

Таким образом, ЦБ впервые за год оставил ключевую ставку неизменной. Все месяцы до этого регулятор последовательно ее снижал. Последний раз, напомним, совет директоров снизил ставку на 0,5%.

В ЦБ пообещали, что дальнейшие решения о судьбе ключевой ставки будут приниматься в зависимости от изменения баланса инфляционных рисков и рисков охлаждения экономики.

#Банки#Банк россии#Центробанк
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