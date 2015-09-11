Впервые за год Банк России оставил ключевую ставку неизменной

Posted 11 сентября 2015, 12:59
Published 11 сентября 2015, 12:59
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
Центробанк в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 11%. На сайте регулятора уточняется, что решение принято с учетом увеличения инфляционных рисков, а также «сохранения рисков существенного охлаждения экономики», пишет РБК. В Банке России предполагают, что в ближайшие месяцы рубль продолжит слабеть и тем самым оказывать влияние на цены.
Таким образом, ЦБ впервые за год оставил ключевую ставку неизменной. Все месяцы до этого регулятор последовательно ее снижал. Последний раз, напомним, совет директоров снизил ставку на 0,5%.
В ЦБ пообещали, что дальнейшие решения о судьбе ключевой ставки будут приниматься в зависимости от изменения баланса инфляционных рисков и рисков охлаждения экономики.