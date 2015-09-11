Впервые за год Банк России оставил ключевую ставку неизменной

Центробанк в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 11%. На сайте регулятора уточняется, что решение принято с учетом увеличения инфляционных рисков, а также «сохранения рисков существенного охлаждения экономики», пишет РБК. В Банке России предполагают, что в ближайшие месяцы рубль продолжит слабеть и тем самым оказывать влияние на цены.