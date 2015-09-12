В компании ESET обнаружили новый троян, меняющий PIN-коды смартфонов

Posted 12 сентября 2015, 11:40
Published 12 сентября 2015, 11:40
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
Международная антивирусная компания ESET предупреждает о росте активности новой угрозы для Android — трояна-вымогателя Lockerpin.
«Он предлагается в качестве видео для взрослых или приложения Porn Droid через неофициальные магазины приложений, сайты с пиратским ПО или торренты. По статистике, полученной с использованием облачной технологии ESET LiveGrid, более 75% заражений приходится на пользователей из США», — отмечают в ESET.
Lockerpin использует особый метод для получения и сохранения прав администратора. После установки троян пытается получить расширенные права скрытно, выводя на экран фальшивое окно «установки обновления». Нажав на любой элемент окна, пользователь активирует режим администратора устройства.
Далее вредоносная программа блокирует смартфон или планшет и устанавливает на экран блокировки новый PIN-код, не известный ни владельцу, ни злоумышленникам. Пользователю предлагается заплатить выкуп в размере 500 долларов «за просмотр и хранение порнографических материалов».
Если пользователь попытается отключить расширенные права программы, на экране устройства вновь появится окно «установки обновления». Более того, в Lockerpin предусмотрена функция завершения процессов антивирусных продуктов. При этом в списке мобильных антивирусов фигурирует и ESET NOD32 Mobile Security, функционал которого не позволит принудительно завершить его процессы.
Единственный способ разблокировки экрана зараженного Lockerpin устройства без сброса до заводских настроек — получение Root-прав в системе или использование установленного антивирусного ПО.