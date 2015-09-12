В компании ESET обнаружили новый троян, меняющий PIN-коды смартфонов

«Он предлагается в качестве видео для взрослых или приложения Porn Droid через неофициальные магазины приложений, сайты с пиратским ПО или торренты. По статистике, полученной с использованием облачной технологии ESET LiveGrid, более 75% заражений приходится на пользователей из США», — отмечают в ESET.