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Posted 13 сентября 2015, 12:17

Published 13 сентября 2015, 12:17

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

Довыборы в Пермскую городскую Думу посетило всего 10,7 процента избирателей

Довыборы в Пермскую городскую Думу посетило всего 10,7 процента избирателей

13 сентября 2015, 12:17
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Выборы
В Перми и Пермском крае продолжаются муниципальные выборы. По данным краевой избирательной комиссии общая явка на выборы и референдумы Прикамья к 15:00 составляет 16,11%.

По состоянию на 15:00 довыборы в Пермскую городскую Думу пятого созыва по одномандатному избирательному округу №32 посетили лишь 10,74% избирателей. Всего в списках по этому округу значится 18 тыс. 87 человек.

По данным краевой избирательной комиссии общая явка на выборы и референдумы Прикамья к 15:00 составляет 16,11%. Самая высокая явка наблюдается при проведении референдума по вопросу введения самообложения граждан в Бичуринском сельском поселении Бардымского муниципального района — 44,3%, самая низкая — на выборах в депутаты Березниковской городской Думы шестого созыва 10,21% избирателей.

Напомним, сегодня, 13 сентября, в Пермском крае проходят 44 избирательные кампании и кампании референдума в 27 муниципальных районах. В списки избирателей включены 438,5 тыс. человек.

#Политика#Выборы#Довыборы
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