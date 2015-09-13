Довыборы в Пермскую городскую Думу посетило всего 10,7 процента избирателей

Posted 13 сентября 2015, 12:17
Published 13 сентября 2015, 12:17
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
По состоянию на 15:00 довыборы в Пермскую городскую Думу пятого созыва по одномандатному избирательному округу №32 посетили лишь 10,74% избирателей. Всего в списках по этому округу значится 18 тыс. 87 человек.
По данным краевой избирательной комиссии общая явка на выборы и референдумы Прикамья к 15:00 составляет 16,11%. Самая высокая явка наблюдается при проведении референдума по вопросу введения самообложения граждан в Бичуринском сельском поселении Бардымского муниципального района — 44,3%, самая низкая — на выборах в депутаты Березниковской городской Думы шестого созыва 10,21% избирателей.
Напомним, сегодня, 13 сентября, в Пермском крае проходят 44 избирательные кампании и кампании референдума в 27 муниципальных районах. В списки избирателей включены 438,5 тыс. человек.