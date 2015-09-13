Сегодня в Пермском крае проходят муниципальные выборы

По результатам выборов 13 сентября будет замещено 274 депутатских мандатов. Для участия в выборах было выдвинуто 1040 кандидатов, из которых зарегистрировано 851 человек. Из них 244 — самовыдвиженцы, 607 — представители 8 партий: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия, «РОДИНА», «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Яблоко», «Города России».