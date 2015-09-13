Сегодня в Пермском крае проходят муниципальные выборы

Posted 13 сентября 2015, 08:28
Published 13 сентября 2015, 08:28
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
Сегодня, 13 сентября, в Пермском крае проходят 44 избирательные кампании и кампании референдума в 27 муниципальных районах. В списки избирателей включены 438,5 тыс. человек.
По результатам выборов 13 сентября будет замещено 274 депутатских мандатов. Для участия в выборах было выдвинуто 1040 кандидатов, из которых зарегистрировано 851 человек. Из них 244 — самовыдвиженцы, 607 — представители 8 партий: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия, «РОДИНА», «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Яблоко», «Города России».
Самые крупные из проходящих кампаний: выборы Земских Собраний Бардымского, Большесосновского, Верещагинского, Горнозаводского, Гремячинского, Краснокамского, Соликамского, Частинского муниципальных районов, выборы депутатов Березниковской городской Думы, а также дополнительные выборы депутата Пермской городской думы по округу № 32.