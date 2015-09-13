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Posted 13 сентября 2015, 08:28

Published 13 сентября 2015, 08:28

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

Сегодня в Пермском крае проходят муниципальные выборы

Сегодня в Пермском крае проходят муниципальные выборы

13 сентября 2015, 08:28
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Выборы
Для участия в выборах было выдвинуто 1040 кандидатов, из которых зарегистрировано 851 человек. В списки избирателей включены 438,5 тыс. человек.

Сегодня, 13 сентября, в Пермском крае проходят 44 избирательные кампании и кампании референдума в 27 муниципальных районах. В списки избирателей включены 438,5 тыс. человек.

По результатам выборов 13 сентября будет замещено 274 депутатских мандатов. Для участия в выборах было выдвинуто 1040 кандидатов, из которых зарегистрировано 851 человек. Из них 244 — самовыдвиженцы, 607 — представители 8 партий: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия, «РОДИНА», «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Яблоко», «Города России».

Самые крупные из проходящих кампаний: выборы Земских Собраний Бардымского, Большесосновского, Верещагинского, Горнозаводского, Гремячинского, Краснокамского, Соликамского, Частинского муниципальных районов, выборы депутатов Березниковской городской Думы, а также дополнительные выборы депутата Пермской городской думы по округу № 32.

#Политика#Выборы#Довыборы
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