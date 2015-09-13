Суд оставил в силе решение о снятии Дмитрия Федорова с выборов

Posted 13 сентября 2015, 07:50
Published 13 сентября 2015, 07:50
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
Вчера, 12 сентября, Пермский краевой суд оставил без изменения решение Свердловского районного суда об отмене регистрации Дмитрия Федорова в качестве кандидата на довыборах в Пермскую городскую думу, сообщает «Коммерсантъ-Пермь».
Напомним, в начале сентября Свердловский районный суд Перми отменил регистрацию Федорова кандидатом в депутаты гордумы по округу № 32. Основанием для этого стала жалоба другого кандидата гендиректора ООО «Инкаб» Александра Смильгевича.
Смильгевич пожаловался на то, что агитматериалы Федорова якобы содержали перепечатки с нарушением авторских прав.
Тогда же Федоров подал встречный иск, в котором просил отменить регистрацию Смильгевича по тем же основаниям, однако суд оставил иск без удовлетворения.