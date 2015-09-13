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Posted 13 сентября 2015, 07:50

Published 13 сентября 2015, 07:50

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

Суд оставил в силе решение о снятии Дмитрия Федорова с выборов

Суд оставил в силе решение о снятии Дмитрия Федорова с выборов

13 сентября 2015, 07:50
Фото: Properm.ru.
Довыборы в гордуму проходят без участия в них гендиректора ООО «Западно-Уральская транспортная компания» Дмитрия Федорова.

Вчера, 12 сентября, Пермский краевой суд оставил без изменения решение Свердловского районного суда об отмене регистрации Дмитрия Федорова в качестве кандидата на довыборах в Пермскую городскую думу, сообщает «Коммерсантъ-Пермь».

Напомним, в начале сентября Свердловский районный суд Перми отменил регистрацию Федорова кандидатом в депутаты гордумы по округу № 32. Основанием для этого стала жалоба другого кандидата гендиректора ООО «Инкаб» Александра Смильгевича.

Смильгевич пожаловался на то, что агитматериалы Федорова якобы содержали перепечатки с нарушением авторских прав.

Тогда же Федоров подал встречный иск, в котором просил отменить регистрацию Смильгевича по тем же основаниям, однако суд оставил иск без удовлетворения.

#Политика#Дмитрий федоров
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