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Posted 13 сентября 2015, 07:24

Published 13 сентября 2015, 07:24

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

Злоумышленники похитили из квартиры пермячки драгоценности и 700 юбилейных монет

Злоумышленники похитили из квартиры пермячки драгоценности и 700 юбилейных монет

13 сентября 2015, 07:24
Фото: Properm.ru.
В Перми задержали трех жителей города, подозреваемых в грабеже.

В отдел полиции Индустриального района города Перми поступило сообщение о совершении грабежа. 43-летняя женщина сообщила полицейским, что из ее квартиры злоумышленники похитили деньги, ювелирные украшения, а также 700 юбилейных монет.

Спустя некоторое время удалось установить личности троих граждан, причастных к преступлению. Всех их по «горячим следам» задержали. В ходе обысков было обнаружено похищенное имущество.

По факту грабежа, совершённого группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемые находятся в изолятора временного содержания. Оперативники также проверяют их на причастность к другим преступлениям. Известно, что двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности.

#Происшествия#Грабеж
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