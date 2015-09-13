Злоумышленники похитили из квартиры пермячки драгоценности и 700 юбилейных монет

По факту грабежа, совершённого группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемые находятся в изолятора временного содержания. Оперативники также проверяют их на причастность к другим преступлениям. Известно, что двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности.