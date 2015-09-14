properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 сентября 2015, 13:50

Published 14 сентября 2015, 13:50

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

15 сентября в Перми открывается второй гипермаркет «Магнит»

15 сентября в Перми открывается второй гипермаркет «Магнит»

14 сентября 2015, 13:50
Фото: Properm.ru.
Ассортимент продукции составят несколько тысяч наименований.

15 сентября в Перми открывается второй гипермаркет «Магнит», который расположится на ул. Карпинского, 91А, сообщает «Business-Class».

Гипермаркет получит название «Магнит Семейный». Ассортимент магазина будут составлять несколько тысяч продовольственных и промышленных товаров: продукты питания, канцелярские принадлежности, бытовая химия, косметика, средства гигиены и другие.

Кроме всем известных торговых марок торговая сеть представит собственную торговую марку. Помимо этого в гипермаркете будут продавать продукты собственного производства сети: блюда из мяса, рыбы и овощей, хлебобулочные и кондитерские изделия, продукция-гриль, более 30 видов салатов.

#Бизнес#Гипермаркет#Магнит
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика