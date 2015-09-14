15 сентября в Перми открывается второй гипермаркет «Магнит»

Кроме всем известных торговых марок торговая сеть представит собственную торговую марку. Помимо этого в гипермаркете будут продавать продукты собственного производства сети: блюда из мяса, рыбы и овощей, хлебобулочные и кондитерские изделия, продукция-гриль, более 30 видов салатов.