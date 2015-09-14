Posted 14 сентября 2015, 13:50
Published 14 сентября 2015, 13:50
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
15 сентября в Перми открывается второй гипермаркет «Магнит», который расположится на ул. Карпинского, 91А, сообщает «Business-Class».
Гипермаркет получит название «Магнит Семейный». Ассортимент магазина будут составлять несколько тысяч продовольственных и промышленных товаров: продукты питания, канцелярские принадлежности, бытовая химия, косметика, средства гигиены и другие.
Кроме всем известных торговых марок торговая сеть представит собственную торговую марку. Помимо этого в гипермаркете будут продавать продукты собственного производства сети: блюда из мяса, рыбы и овощей, хлебобулочные и кондитерские изделия, продукция-гриль, более 30 видов салатов.