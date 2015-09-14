Арестант пожаловался в Европейский суд на пыточные условия содержания в пермском СИЗО

Еще одной проблемой является сложность рассмотрения жалоб, которые подаются в Европейский суд — подобные документы могут рассматриваться в срок от трех до пяти лет. По словам адвоката подсудимого, в начале октября следователи и суд должны будут решить продлевать ли стражу, либо заменить ее на залог или подписку о невыезде.