Арестант пожаловался в Европейский суд на пыточные условия содержания в пермском СИЗО

Posted 14 сентября 2015, 13:45
Published 14 сентября 2015, 13:45
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
Сегодня 14 сентября арестант СИЗО № 1 ГУФСИН по Пермскому краю обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека на пыточные условия содержания.
Сроки ареста 49-летнего мужчины, который является обвиняемым по делу о даче взятки, неоднократно продлевались. Как считают правозащитники, судья и следователь не принимали во внимание состояние его здоровья, которое из-за отсутствия надлежащей медицинской помощи можно назвать критическим. После задержания у мужчины изъяли препараты в виде инъекций, что привело к ухудшению состоянию его здоровья.
Как рассказал корреспонденту Properm.ru юрист Сергей Петряков, представляющий интересы задержанного, несмотря на то, что между краевой клинической больницей и СИЗО заключен контракт на оказание медицинской помощи, основная проблема заключается в обеспечении надзора за подсудимым.
«Начальник СИЗО говорит о том, что у них недостаточно людей, чтобы обеспечить нахождение заключенного в период операции и реабилитации. Необходимо выделить 12 человек, чтобы обеспечить бесперебойный надсмотр за арестантом. Этого количества в наличии нет, поэтому администрация отказывает в переводе», — рассказал Петряков.
Еще одной проблемой является сложность рассмотрения жалоб, которые подаются в Европейский суд — подобные документы могут рассматриваться в срок от трех до пяти лет. По словам адвоката подсудимого, в начале октября следователи и суд должны будут решить продлевать ли стражу, либо заменить ее на залог или подписку о невыезде.
На данный момент заключенный находится в тяжелом состоянии. Мужчина не может сидеть, лежать, появилась хромота в левой ноге. Врачи отмечают, что непроведение операции грозит разрушением тазобедренного сустава, его загноением, а также потерей подвижности конечности и ампутацией ноги. Правозащитники полагают, что российские власти нарушили статью 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод — «Никто не может подвергаться бесчеловечному и унижающему достоинство обращению».