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Posted 14 сентября 2015, 07:08

Published 14 сентября 2015, 07:08

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

Банк «ГЛОБЭКС» понизил процентную ставку по ипотечному кредитованию

Банк «ГЛОБЭКС» понизил процентную ставку по ипотечному кредитованию

14 сентября 2015, 07:08
Фото: Properm.ru.
Теперь клиенты Банка могут приобрести жилье под 11,8% годовых в рублях.

Банк «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка) понизил процентную ставку по ипотечному кредитованию на 0,2% в рамках программы «Ипотечный кредит под залог приобретаемой недвижимости на первичном рынке с субсидированной процентной ставкой».

Теперь клиенты Банка могут приобрести жилье под 11,8% годовых в рублях. Фиксированная процентная ставка устанавливается на весь срок кредитования. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости жилья, срок кредита до 30 лет.

Ставка субсидируется государством и предоставляется заемщикам на приобретение первичного рынка жилья у юридических лиц, включая готовое жильё от застройщиков. Максимальная сумма кредита — 8 млн рублей для приобретения жилья в Москве и Московской области, а так же в Санкт-Петербурге. В остальных регионах страны максимальный размер кредита составит 3 млн рублей.

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