Банк «ГЛОБЭКС» понизил процентную ставку по ипотечному кредитованию

Posted 14 сентября 2015, 07:08
Published 14 сентября 2015, 07:08
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
Банк «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка) понизил процентную ставку по ипотечному кредитованию на 0,2% в рамках программы «Ипотечный кредит под залог приобретаемой недвижимости на первичном рынке с субсидированной процентной ставкой».
Теперь клиенты Банка могут приобрести жилье под 11,8% годовых в рублях. Фиксированная процентная ставка устанавливается на весь срок кредитования. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости жилья, срок кредита до 30 лет.
Ставка субсидируется государством и предоставляется заемщикам на приобретение первичного рынка жилья у юридических лиц, включая готовое жильё от застройщиков. Максимальная сумма кредита — 8 млн рублей для приобретения жилья в Москве и Московской области, а так же в Санкт-Петербурге. В остальных регионах страны максимальный размер кредита составит 3 млн рублей.