Банк «ГЛОБЭКС» понизил процентную ставку по ипотечному кредитованию

Ставка субсидируется государством и предоставляется заемщикам на приобретение первичного рынка жилья у юридических лиц, включая готовое жильё от застройщиков. Максимальная сумма кредита — 8 млн рублей для приобретения жилья в Москве и Московской области, а так же в Санкт-Петербурге. В остальных регионах страны максимальный размер кредита составит 3 млн рублей.