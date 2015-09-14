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Posted 14 сентября 2015, 04:37

Published 14 сентября 2015, 04:37

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

На трассе «Пермь — Екатеринбург» произошло массовое ДТП: пострадали дети

На трассе «Пермь — Екатеринбург» произошло массовое ДТП: пострадали дети

14 сентября 2015, 04:37
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Дтп
Участниками аварии стали три легковых автомобиля и один грузовик.

12 сентября в 20:15 на 67 километре федеральной автодороги Р-242 «Пермь — Екатеринбург». произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей — ВАЗ-2115, Лада Калина, Тойота Королла и грузовика Хино, сообщает портал «Кунгур Online».

В результате аварии травмы получили дети — девочки 2005 и 2011 годов рождения. Все пострадавшие доставлены в Центральную городскую больницу Кунгура.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с пострадавшими.

#Авто#Дтп#Пермь-екатеринбург
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