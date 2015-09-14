На трассе «Пермь — Екатеринбург» произошло массовое ДТП: пострадали дети

Posted 14 сентября 2015, 04:37
Published 14 сентября 2015, 04:37
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
12 сентября в 20:15 на 67 километре федеральной автодороги Р-242 «Пермь — Екатеринбург». произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей — ВАЗ-2115, Лада Калина, Тойота Королла и грузовика Хино, сообщает портал «Кунгур Online».
В результате аварии травмы получили дети — девочки 2005 и 2011 годов рождения. Все пострадавшие доставлены в Центральную городскую больницу Кунгура.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с пострадавшими.