На трассе «Пермь — Екатеринбург» произошло массовое ДТП: пострадали дети

12 сентября в 20:15 на 67 километре федеральной автодороги Р-242 «Пермь — Екатеринбург». произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей — ВАЗ-2115, Лада Калина, Тойота Королла и грузовика Хино, сообщает портал «Кунгур Online».