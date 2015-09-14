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Posted 14 сентября 2015, 11:27

Published 14 сентября 2015, 11:27

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

Пермский суд признал ПРПЦ «иностранным агентом»

Пермский суд признал ПРПЦ «иностранным агентом»

14 сентября 2015, 11:27
Фото: Properm.ru.
Лениниский районный суд оставил решение минюста о включении организации в реестр иностранных агентов без изменений.

11 сентября прошел суд между «Пермским региональным правозащитным центром» и минюстом. ПРПЦ пытались обжаловать решение минюста о признании правозащитников «иностранным агентом». Ленинский районный суд оставил решение государственного органа без изменений.

Напомним, что в июне региональный минюст начал проверку в отношении пермских правозащитников. Тогда правозащитники в первый раз попытались добиться справедливости в суде. А в начале сентября, на основании акта минюста, ПРПЦ было включено в реестр иностранных агентов.

#Общество
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