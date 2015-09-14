Пермский суд признал ПРПЦ «иностранным агентом»

Posted 14 сентября 2015, 11:27
Published 14 сентября 2015, 11:27
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
11 сентября прошел суд между «Пермским региональным правозащитным центром» и минюстом. ПРПЦ пытались обжаловать решение минюста о признании правозащитников «иностранным агентом». Ленинский районный суд оставил решение государственного органа без изменений.
Напомним, что в июне региональный минюст начал проверку в отношении пермских правозащитников. Тогда правозащитники в первый раз попытались добиться справедливости в суде. А в начале сентября, на основании акта минюста, ПРПЦ было включено в реестр иностранных агентов.