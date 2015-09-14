Сотрудники ГИБДД за выходные поймали в Прикамье 192 нетрезвых водителей

Posted 14 сентября 2015, 08:18
Published 14 сентября 2015, 08:18
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
В прошедшие выходные в Пермском крае были проведены массовые проверки водителей на трассах регионального и федерального значения. В результате проверок были задержаны 192 нетрезвых водителя.
Всего сотрудники госавтоинспекции за прошедшие три дня пресекли более 8 тыс. нарушений ПДД. В выходные в Прикамье произошло 30 ДТП, в которых пять человек погибли, 44 — получили травмы, сообщает ГУ МВД.
Госавтоинспекция Пермского края напоминает, что с 1 июля 2015 года ужесточено наказание за повторную езду в пьяном виде. Уголовная ответственность последует, если госавтоинспектор задержит нетрезвого автомобилиста во второй раз, либо водитель повторно откажется от медосвидетельствования. Возросла так же и сумма штрафа. Она составляет 200–300 тыс. рублей, либо в качестве наказания будут назначены обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет. Помимо вышеперечисленных мер, к пьяному водителю может быть применено лишение свободы на срок до двух лет.