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Posted 14 сентября 2015, 10:32

Published 14 сентября 2015, 10:32

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

В Гремячинске осудят двух мужчин, убивших ребенка из-за мести

В Гремячинске осудят двух мужчин, убивших ребенка из-за мести

14 сентября 2015, 10:32
Фото: Properm.ru.
Кроме того, один из обвиняемых изнасиловал мальчика.

Следственный комитет по Пермскому краю завершил расследование в отношении двух ранее судимых жителей Гремячинска. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего), п.п. «б, ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство в связи с выполнением потерпевшим общественного долга, группой лиц, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера), сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла в Гремячинске. Как установило следствие, 29 сентября 2013 года, будучи пьяными, соучастники, прогуливаясь по улице, встретили несовершеннолетнего мальчика, который был свидетелем в уголовном деле, по которому проходил один из мужчин. Мальчик дал показания против одного из них, что и послужило причиной для мести. Злоумышленники затащили мальчика в лес и забили его руками, ногами и деревянной палкой. При этом один из обвиняемых изнасиловал его. От полученных травм юноша скончался на месте.

На сегодняшний день дело передано в суд для рассмотрения по существу.

#Происшествия
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