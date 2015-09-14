В Гремячинске осудят двух мужчин, убивших ребенка из-за мести

Трагедия произошла в Гремячинске. Как установило следствие, 29 сентября 2013 года, будучи пьяными, соучастники, прогуливаясь по улице, встретили несовершеннолетнего мальчика, который был свидетелем в уголовном деле, по которому проходил один из мужчин. Мальчик дал показания против одного из них, что и послужило причиной для мести. Злоумышленники затащили мальчика в лес и забили его руками, ногами и деревянной палкой. При этом один из обвиняемых изнасиловал его. От полученных травм юноша скончался на месте.