В Перми осужден полицейский, силой выбивавший признания

Posted 14 сентября 2015, 11:30
Published 14 сентября 2015, 11:30
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
В Кировском районе вынесен приговор бывшему сотруднику уголовного розыска отдела полиции. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с применением насилия и с угрозой применения насилия).
Как сообщает СУ СКР, 30 июля 2014 года оперуполномоченный доставил отдел полиции несовершеннолетнего пермяка, которого подозревал в причастности к преступлению. Сотрудник полиции высказал в адрес подростка угрозу применения насилия, в случае, если он не сознается, а затем нанес ему удар рукой по голове. Опасаясь дальнейшего применения насилия, юноша написал явку с повинной. По результатам служебной проверки, проведенной сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального управления МВД России, оперуполномоченный из органов внутренних дел был уволен по отрицательным мотивам.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Из органов внутренних дел он уволен и лишен специального звания «капитан полиции».