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Posted 14 сентября 2015, 11:30

Published 14 сентября 2015, 11:30

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

В Перми осужден полицейский, силой выбивавший признания

В Перми осужден полицейский, силой выбивавший признания

14 сентября 2015, 11:30
Фото: Properm.ru.
Экс-сотрудника полиции приговорили к условному сроку и лишили всех званий.

В Кировском районе вынесен приговор бывшему сотруднику уголовного розыска отдела полиции. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с применением насилия и с угрозой применения насилия).

Как сообщает СУ СКР, 30 июля 2014 года оперуполномоченный доставил отдел полиции несовершеннолетнего пермяка, которого подозревал в причастности к преступлению. Сотрудник полиции высказал в адрес подростка угрозу применения насилия, в случае, если он не сознается, а затем нанес ему удар рукой по голове. Опасаясь дальнейшего применения насилия, юноша написал явку с повинной. По результатам служебной проверки, проведенной сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального управления МВД России, оперуполномоченный из органов внутренних дел был уволен по отрицательным мотивам.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Из органов внутренних дел он уволен и лишен специального звания «капитан полиции».

#Происшествия
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