В Перми осужден полицейский, силой выбивавший признания

Как сообщает СУ СКР, 30 июля 2014 года оперуполномоченный доставил отдел полиции несовершеннолетнего пермяка, которого подозревал в причастности к преступлению. Сотрудник полиции высказал в адрес подростка угрозу применения насилия, в случае, если он не сознается, а затем нанес ему удар рукой по голове. Опасаясь дальнейшего применения насилия, юноша написал явку с повинной. По результатам служебной проверки, проведенной сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального управления МВД России, оперуполномоченный из органов внутренних дел был уволен по отрицательным мотивам.