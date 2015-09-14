properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 сентября 2015, 11:25

Published 14 сентября 2015, 11:25

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

В Перми почтили память жертв крушения «Боинга»

В Перми почтили память жертв крушения «Боинга»

14 сентября 2015, 11:25
Фото: Properm.ru.
С момента трагедии прошло уже семь лет.

14 сентября в Перми почтили память погибших при крушении «Боинга» в 2008 году. Семь лет назад, именно в этот день произошла трагедия, унесшая жизни 88 человек.

http:localStorage/ImageFileConvert/46/92/d7/6d/4692d76d_resizedScaled_659to494.png

Максим Кимерлинг для Properm.ru

Панихида прошла в 5 утра на мемориальном комплексе на ул. Самолетная. Почтить память жертв трагедии пришли около ста человек. Среди них были родственники погибших, очевидцы события, а также представители администрации города.

Максим Кимерлинг для Properm.ru

В виде взлетной полосы свечами украсили территорию возле монумента. Молебен длился около часа и многие из пришедших не могли сдержать слез. Многие были с цветами. В конце панихиды присутствующие отпустили в небо воздушные шары, символизирующие души погибших.

Максим Кимерлинг для Properm.ru

Стоит отметить, что многие потерявшие родственников пермяки не согласны с официальной версией крушения «Боинга» и не довольны самим расследованием. Инициативная группа уже несколько лет борется за пересмотр дела, но тщетно. В свою очередь, уполномоченный по правам человека в Пермском Крае Татьяна Марголина заявила: «Все родственники погибших просили не столько пересмотреть дело, а хотели, чтобы подобные случаи никогда не происходили в России».

Максим Кимерлинг для Properm.ru

Напомним, что «Боинг-737» разбился в Перми в 2008 году. Все, кто находился в самолете, погибли. Официальной причиной стала ошибка пилота.

Фото: Максим Кимерлинг
#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика