В Перми почтили память жертв крушения «Боинга»

Posted 14 сентября 2015, 11:25
Published 14 сентября 2015, 11:25
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
14 сентября в Перми почтили память погибших при крушении «Боинга» в 2008 году. Семь лет назад, именно в этот день произошла трагедия, унесшая жизни 88 человек.
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Максим Кимерлинг для Properm.ru
Панихида прошла в 5 утра на мемориальном комплексе на ул. Самолетная. Почтить память жертв трагедии пришли около ста человек. Среди них были родственники погибших, очевидцы события, а также представители администрации города.
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Максим Кимерлинг для Properm.ru
В виде взлетной полосы свечами украсили территорию возле монумента. Молебен длился около часа и многие из пришедших не могли сдержать слез. Многие были с цветами. В конце панихиды присутствующие отпустили в небо воздушные шары, символизирующие души погибших.
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Максим Кимерлинг для Properm.ru
Стоит отметить, что многие потерявшие родственников пермяки не согласны с официальной версией крушения «Боинга» и не довольны самим расследованием. Инициативная группа уже несколько лет борется за пересмотр дела, но тщетно. В свою очередь, уполномоченный по правам человека в Пермском Крае Татьяна Марголина заявила: «Все родственники погибших просили не столько пересмотреть дело, а хотели, чтобы подобные случаи никогда не происходили в России».
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Максим Кимерлинг для Properm.ru
Напомним, что «Боинг-737» разбился в Перми в 2008 году. Все, кто находился в самолете, погибли. Официальной причиной стала ошибка пилота.