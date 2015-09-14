В Перми почтили память жертв крушения «Боинга»

Стоит отметить, что многие потерявшие родственников пермяки не согласны с официальной версией крушения «Боинга» и не довольны самим расследованием. Инициативная группа уже несколько лет борется за пересмотр дела, но тщетно. В свою очередь, уполномоченный по правам человека в Пермском Крае Татьяна Марголина заявила: «Все родственники погибших просили не столько пересмотреть дело, а хотели, чтобы подобные случаи никогда не происходили в России».