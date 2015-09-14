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Posted 14 сентября 2015, 09:49

Published 14 сентября 2015, 09:49

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

В Пермском крае почти 70 тысяч семей нуждаются в жилье

В Пермском крае почти 70 тысяч семей нуждаются в жилье

14 сентября 2015, 09:49
Фото: Properm.ru.
За 2014 год только 3268 семей получили или улучшили свои жилищные условия.

Среди регионов Приволжского федерального округа в 2014 году Пермский край занял третье место по количеству предоставленных жилых помещений.

По данным Пермьстата, за минувший год 3268 семей получили и улучшили жилищные условия. Общая заселенная площадь составила 136404 кв. м.

Всего на учете состоит 68542 семей, нуждающихся в жилых помещениях, из которых 16246 — молодых семей и 4880 проживающих в ветхом жилье. По данным статистики, 39232 семей состоят в очереди более 10 лет.

#Недвижимость#Видео
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