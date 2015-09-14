В Пермском крае почти 70 тысяч семей нуждаются в жилье

Posted 14 сентября 2015, 09:49
Published 14 сентября 2015, 09:49
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
Среди регионов Приволжского федерального округа в 2014 году Пермский край занял третье место по количеству предоставленных жилых помещений.
По данным Пермьстата, за минувший год 3268 семей получили и улучшили жилищные условия. Общая заселенная площадь составила 136404 кв. м.
Всего на учете состоит 68542 семей, нуждающихся в жилых помещениях, из которых 16246 — молодых семей и 4880 проживающих в ветхом жилье. По данным статистики, 39232 семей состоят в очереди более 10 лет.