В Прикамье попал под суд полицейский, сломавший челюсть мужчине

11 апреля 2015 года в селе Федоровск Куединского района, недалеко от местного магазина, произошло ДТП с участием 34-летней местной жительницы и мужчины из Куеды. Между участниками ДТП произошла ссора, в ходе которой женщина позвала своего родственника на помощь. Приехавший мужчина также повздорил с потерпевшим и в итоге сломал ему челюсть. Как оказалось, зачинщик драки является действующим сотрудником полиции. От исполнения служебных обязанностей он был отстранен.