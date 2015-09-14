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Posted 14 сентября 2015, 06:38

Published 14 сентября 2015, 06:38

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

В Прикамье попал под суд полицейский, сломавший челюсть мужчине

В Прикамье попал под суд полицейский, сломавший челюсть мужчине

14 сентября 2015, 06:38
Фото: Properm.ru.
Полицейский решил защитить свою родственницу, попавшую в ДТП.

В Куединском районе завершено расследование в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого по статье ч.1, ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Обвиняемый оказался полицейским, сообщает Следственный комитет.

11 апреля 2015 года в селе Федоровск Куединского района, недалеко от местного магазина, произошло ДТП с участием 34-летней местной жительницы и мужчины из Куеды. Между участниками ДТП произошла ссора, в ходе которой женщина позвала своего родственника на помощь. Приехавший мужчина также повздорил с потерпевшим и в итоге сломал ему челюсть. Как оказалось, зачинщик драки является действующим сотрудником полиции. От исполнения служебных обязанностей он был отстранен.

В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу.

#Происшествия#Причинение вреда здоровью
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