В Прикамье попал под суд полицейский, сломавший челюсть мужчине

Posted 14 сентября 2015, 06:38
Published 14 сентября 2015, 06:38
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
В Куединском районе завершено расследование в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого по статье ч.1, ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Обвиняемый оказался полицейским, сообщает Следственный комитет.
11 апреля 2015 года в селе Федоровск Куединского района, недалеко от местного магазина, произошло ДТП с участием 34-летней местной жительницы и мужчины из Куеды. Между участниками ДТП произошла ссора, в ходе которой женщина позвала своего родственника на помощь. Приехавший мужчина также повздорил с потерпевшим и в итоге сломал ему челюсть. Как оказалось, зачинщик драки является действующим сотрудником полиции. От исполнения служебных обязанностей он был отстранен.
В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу.