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Posted 14 сентября 2015, 10:56

Published 14 сентября 2015, 10:56

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

В Прикамье пьяный 49-летний мужчина зарезал сожительницу

В Прикамье пьяный 49-летний мужчина зарезал сожительницу

14 сентября 2015, 10:56
Фото: Properm.ru.
Ранее мужчину неоднократно был судим за совершение преступлений в отношении этой же потерпевшей

9 сентября 2015 года в селе Калинино Кунгурского района 49-летнего житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в доме своей 41-летней сожительницы нанес ей удар ножом в область груди, женщина скончалась на месте.

Как сообщает СУ СКР, ранее мужчина уже был неоднократно судим за совершение преступлений в отношении этой же потерпевшей. Ранее ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1,5 года с отбыванием в колонии поселении. Однако мужчина к месту отбытия наказания не проследовал, и после распития спиртного совершил особо тяжкое преступление.

В настоящее время подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.

#Происшествия#Следственный комитет
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