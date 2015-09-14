В Прикамье пьяный 49-летний мужчина зарезал сожительницу

Как сообщает СУ СКР, ранее мужчина уже был неоднократно судим за совершение преступлений в отношении этой же потерпевшей. Ранее ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1,5 года с отбыванием в колонии поселении. Однако мужчина к месту отбытия наказания не проследовал, и после распития спиртного совершил особо тяжкое преступление.