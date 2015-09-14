В Прикамье пьяный 49-летний мужчина зарезал сожительницу

Posted 14 сентября 2015, 10:56
Published 14 сентября 2015, 10:56
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
9 сентября 2015 года в селе Калинино Кунгурского района 49-летнего житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в доме своей 41-летней сожительницы нанес ей удар ножом в область груди, женщина скончалась на месте.
Как сообщает СУ СКР, ранее мужчина уже был неоднократно судим за совершение преступлений в отношении этой же потерпевшей. Ранее ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1,5 года с отбыванием в колонии поселении. Однако мужчина к месту отбытия наказания не проследовал, и после распития спиртного совершил особо тяжкое преступление.
В настоящее время подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.