В Прикамье у предпринимателя украли четыре киоска

В Березниках с заявлением о краже обратился владелец организации, занимающейся розничной торговлей продуктов питания. Полицейские выяснили, что в октябре прошлого года он вывез 4 киоска на базу для хранения и больше там не появлялся. Приехав на склад летом этого года, мужчина не обнаружил своего имущества.