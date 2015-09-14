В Прикамье у предпринимателя украли четыре киоска

Posted 14 сентября 2015, 04:54
Published 14 сентября 2015, 04:54
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
В Березниках с заявлением о краже обратился владелец организации, занимающейся розничной торговлей продуктов питания. Полицейские выяснили, что в октябре прошлого года он вывез 4 киоска на базу для хранения и больше там не появлялся. Приехав на склад летом этого года, мужчина не обнаружил своего имущества.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 29-летний местный житель. Как стало известно, имущество предпринимателя он вывез с территории базы в вечернее время на эвакуаторе.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. В настоящее время имущество возвращено законному владельцу.