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Posted 14 сентября 2015, 04:54

Published 14 сентября 2015, 04:54

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

В Прикамье у предпринимателя украли четыре киоска

В Прикамье у предпринимателя украли четыре киоска

14 сентября 2015, 04:54
Фото: Properm.ru.
Преступник вывез груз в вечернее время на эвакуаторе.

В Березниках с заявлением о краже обратился владелец организации, занимающейся розничной торговлей продуктов питания. Полицейские выяснили, что в октябре прошлого года он вывез 4 киоска на базу для хранения и больше там не появлялся. Приехав на склад летом этого года, мужчина не обнаружил своего имущества.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 29-летний местный житель. Как стало известно, имущество предпринимателя он вывез с территории базы в вечернее время на эвакуаторе.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В настоящее время имущество возвращено законному владельцу.

#Происшествия#Кража
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