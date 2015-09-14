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Posted 14 сентября 2015, 05:47

Published 14 сентября 2015, 05:47

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

В Соликамске пьяные гости ограбили и избили хозяина

В Соликамске пьяные гости ограбили и избили хозяина

14 сентября 2015, 05:47
Фото: Properm.ru.
У потерпевшего украли часы, телевизор и мобильный телефон.

В Соликамске задержали двух злоумышленников, Они открыто ограбили 51-летнего местного жителя в его же квартире, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Как установило следствие, потерпевший пригласил домой двух малознакомых людей. После совместного приема алкоголя, гости ударили хозяина квартиры и забрали у него телевизор, часы и мобильный телефон.

В ходе розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались 39-летний и 41-летний жители Соликамска. Ранее они уже были судимы.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу. Мужчины проверяются на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

#Происшествия#Грабеж
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