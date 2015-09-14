За «обещания погасить кредит» вместо заемщика предлагают сажать в тюрьму

Posted 14 сентября 2015, 11:05
Published 14 сентября 2015, 11:05
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
Сенаторы Совета Федерации собираются ввести уголовное наказание за создание организаций, которые предлагают за определенный процент помочь погасить банковский кредит. Представители верхней палаты парламента считают такие структуры финансовыми пирамидами, так как деньги на погашение обязательств перед третьими лицами поступают от таких же вкладчиков.
По словам зампреда комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Николая Журавлева, его поправки будут внесены в ходе рассмотрения законопроекта Министерства финансов, пишет газета «Известия». Согласно документу, организаторам финансовых пирамид будет грозить штраф до 1,5 млн рублей, тюремный срок до шести лет, а тем, кто рекламирует подобные услуги, — штрафы до 1 млн рублей для юрлиц и до 50 тыс. рублей — для физлиц. Парламентарий утверждает, что в нынешней редакции законопроекта организации, занимающиеся «погашением кредитов», не считаются финансовыми пирамидами.
Между тем, Центробанк сегодня выделяет пять основных видов финансовых пирамид, распространенных на территории России. В их числе компании, «предлагающие услуги по рефинансированию и/или софинансированию задолженности по кредитам».
Самой известной такой компанией является башкирская фирма «ДревПром», которая работала и на территории Пермского края до 2014 года. Напомним, в «ДревПроме» обещали погасить кредит вместо заемщика. Для этого клиент банка должен был внести в кассу 20–35% от суммы кредита. В реальности, совершив несколько платежей в счет погашения кредита, «ДревПром» прекращал это делать. В результате заемщики оставались без суммы, внесенной в «ДревПром» и с просроченной задолженностью перед банком. По оценкам МВД, компания работала в 46 регионах и заключила около 75 тыс. договоров о «погашении кредита».
Журавлев уверен: у организации расплодилась куча двойников.