За «обещания погасить кредит» вместо заемщика предлагают сажать в тюрьму

Самой известной такой компанией является башкирская фирма «ДревПром», которая работала и на территории Пермского края до 2014 года. Напомним, в «ДревПроме» обещали погасить кредит вместо заемщика. Для этого клиент банка должен был внести в кассу 20–35% от суммы кредита. В реальности, совершив несколько платежей в счет погашения кредита, «ДревПром» прекращал это делать. В результате заемщики оставались без суммы, внесенной в «ДревПром» и с просроченной задолженностью перед банком. По оценкам МВД, компания работала в 46 регионах и заключила около 75 тыс. договоров о «погашении кредита».