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Posted 14 сентября 2015, 11:05

Published 14 сентября 2015, 11:05

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

За «обещания погасить кредит» вместо заемщика предлагают сажать в тюрьму

За «обещания погасить кредит» вместо заемщика предлагают сажать в тюрьму

14 сентября 2015, 11:05
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Кругом обман
В Совете Федерации компании, которые занимаются «льготным погашением кредитов», хотят приравнять к финансовым пирамидам. А для создателей ввести уголовную ответственность.

Сенаторы Совета Федерации собираются ввести уголовное наказание за создание организаций, которые предлагают за определенный процент помочь погасить банковский кредит. Представители верхней палаты парламента считают такие структуры финансовыми пирамидами, так как деньги на погашение обязательств перед третьими лицами поступают от таких же вкладчиков.

По словам зампреда комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Николая Журавлева, его поправки будут внесены в ходе рассмотрения законопроекта Министерства финансов, пишет газета «Известия». Согласно документу, организаторам финансовых пирамид будет грозить штраф до 1,5 млн рублей, тюремный срок до шести лет, а тем, кто рекламирует подобные услуги, — штрафы до 1 млн рублей для юрлиц и до 50 тыс. рублей — для физлиц. Парламентарий утверждает, что в нынешней редакции законопроекта организации, занимающиеся «погашением кредитов», не считаются финансовыми пирамидами.

Между тем, Центробанк сегодня выделяет пять основных видов финансовых пирамид, распространенных на территории России. В их числе компании, «предлагающие услуги по рефинансированию и/или софинансированию задолженности по кредитам».

Из официального сообщения Центробанка:— Схема деятельности данных «финансовых пирамид» заключается в том, что клиент передает компании денежные средства, составляющие около 30% суммы взятого им ранее кредита или займа, а компания обязуется уплатить банку или микрофинансовой организации всю сумму обязательств клиента. Данный вид «финансовой пирамиды» является особо опасным, так как при её крушении наносится ущерб не только населению, но и финансовым организациям, выдавшим кредиты и займы.

Самой известной такой компанией является башкирская фирма «ДревПром», которая работала и на территории Пермского края до 2014 года. Напомним, в «ДревПроме» обещали погасить кредит вместо заемщика. Для этого клиент банка должен был внести в кассу 20–35% от суммы кредита. В реальности, совершив несколько платежей в счет погашения кредита, «ДревПром» прекращал это делать. В результате заемщики оставались без суммы, внесенной в «ДревПром» и с просроченной задолженностью перед банком. По оценкам МВД, компания работала в 46 регионах и заключила около 75 тыс. договоров о «погашении кредита».

Журавлев уверен: у организации расплодилась куча двойников.

#Банки#Кругом обман#Депутаты
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