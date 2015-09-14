Западно-Уральский банк Сбербанка России поделился опытом со своими партнерами

В ходе прошедшей встречи руководители и сотрудники банка, крупного бизнеса Пермского края и Пермской ТПП поделились опытом, наработками и теоретическими знаниями в сфере управления и организации деятельности предприятий. В частности, был освещен вопрос использования консультационного аудита как важнейшего инструмента повышения эффективности бизнеса. Подразделение внутреннего аудита банка, наряду с осуществлением традиционной деятельности — проведением оценки системы внутреннего контроля — успешно развивает предоставление консультационных услуг высшему руководству банка. Они включают в себя проведение исследований по заказу руководства, предоставление актуальной информации для принятия решений, предложение улучшений бизнес-процессов и т.п. Для это Служба обладает необходимыми компетенциями и наработками и готова поделится ими со всеми заинтересованными лицами.