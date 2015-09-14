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Posted 14 сентября 2015, 06:56

Published 14 сентября 2015, 06:56

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

Западно-Уральский банк Сбербанка России поделился опытом со своими партнерами

Западно-Уральский банк Сбербанка России поделился опытом со своими партнерами

14 сентября 2015, 06:56
Фото: Properm.ru.
Обмен опытом состоялся на экспертной сессии «Современные инструменты эффективного управления: практика применения».

14 сентября в Пермской торгово-промышленной палате состоялась экспертная сессия для руководителей и специалистов предприятий Пермского края «Современные инструменты эффективного управления: практика применения». Активное участие в мероприятии приняли и представители Западно-Уральского банка Сбербанка России.

В ходе прошедшей встречи руководители и сотрудники банка, крупного бизнеса Пермского края и Пермской ТПП поделились опытом, наработками и теоретическими знаниями в сфере управления и организации деятельности предприятий. В частности, был освещен вопрос использования консультационного аудита как важнейшего инструмента повышения эффективности бизнеса. Подразделение внутреннего аудита банка, наряду с осуществлением традиционной деятельности — проведением оценки системы внутреннего контроля — успешно развивает предоставление консультационных услуг высшему руководству банка. Они включают в себя проведение исследований по заказу руководства, предоставление актуальной информации для принятия решений, предложение улучшений бизнес-процессов и т.п. Для это Служба обладает необходимыми компетенциями и наработками и готова поделится ими со всеми заинтересованными лицами.

Наталья Щукина, заместитель председателя Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк:— Сбербанк постоянно развивается как международная финансовая группа. В повседневной деятельности мы используем только передовые бизнес-кейсы и лучшие практики в сфере управления. Выстраивая долгосрочные доверительные отношения с нашими клиентами, мы заинтересованы и в совершенствовании их бизнеса. Поэтому у нас секретов нет, и мы охотно делимся своими знаниями и опытом с нашими партнерами и коллегами.
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