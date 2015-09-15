Администрация Перми объявила аукционы на покупку 15 квартир

Второй аукцион предполагает покупку 9 квартир общей площадью не менее 550 кв. метров. Цель покупки — исполнение судебных решений. Квартиры также должны быть расположены в многоквартирных домах. Начальная цена контракта — 26,63 млн рублей. На эту сумму купят пять трехкомнатных и две двухкомнатные квартиры, а также две квартиры с тремя изолированными комнатами.