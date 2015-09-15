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Posted 15 сентября 2015, 12:42

Published 15 сентября 2015, 12:42

Modified 2 марта 2023, 17:05

Updated 2 марта 2023, 17:05

Администрация Перми объявила аукционы на покупку 15 квартир

Администрация Перми объявила аукционы на покупку 15 квартир

15 сентября 2015, 12:42
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Госзакупки
Общая сумма контрактов — 41 млн рублей.

На сайте госзакупок появилась информация о двух аукционах, объявленных администрацией Перми на покупку 15 квартир в муниципальную собственность. Общая стоимость квартир составит 41 млн рублей. Заказчиком выступает Управление жилищных отношений администрации Перми.

Согласно первому аукциону, планируется купить 6 квартир общей площадью не менее 334 кв. метров. Они должны располагаться в многоквартирных домах и по документам предназначаются для расселения людей из аварийного жилья. Начальная цена аукциона составляет 15,37 млн рублей. На эту сумму планируется купить три однокомнатных, одну двухкомнатную и две трехкомнатные квартиры.

Второй аукцион предполагает покупку 9 квартир общей площадью не менее 550 кв. метров. Цель покупки — исполнение судебных решений. Квартиры также должны быть расположены в многоквартирных домах. Начальная цена контракта — 26,63 млн рублей. На эту сумму купят пять трехкомнатных и две двухкомнатные квартиры, а также две квартиры с тремя изолированными комнатами.

Заявки на участие принимаются до 30 сентября. Сами торги пройдут 5 октября.

#Недвижимость#Госзакупки#Аукцион
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