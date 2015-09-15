Финансовые лайфхаки: 9 приемов, которые уберегут от мошенников и сэкономят деньги

Слово «лайфхак» уже давно вошло в нашу повседневную жизнь. И у каждого из нас в запасе достаточно приемов, которые экономят наше время а, значит, упрощают жизнь. В издательстве «Манн, Иванов и Фербер» недавно вышла книга «Лайфхак на каждый день». В ней собрано 366 советов на каждый день и все они разбиты по разным категориям: работа, тайм-менеджмент, здоровье, сон и другие. Отдельная глава посвящена и деньгам. Properm.ru публикует девять финансовых лайфхаков, остальные — читайте в книге.