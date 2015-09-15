Финансовые лайфхаки: 9 приемов, которые уберегут от мошенников и сэкономят деньги

Posted 15 сентября 2015, 05:00
Published 15 сентября 2015, 05:00
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
Слово «лайфхак» уже давно вошло в нашу повседневную жизнь. И у каждого из нас в запасе достаточно приемов, которые экономят наше время а, значит, упрощают жизнь. В издательстве «Манн, Иванов и Фербер» недавно вышла книга «Лайфхак на каждый день». В ней собрано 366 советов на каждый день и все они разбиты по разным категориям: работа, тайм-менеджмент, здоровье, сон и другие. Отдельная глава посвящена и деньгам. Properm.ru публикует девять финансовых лайфхаков, остальные — читайте в книге.
В России настало время пластиковых карт. У каждого их минимум три-четыре, а то и все десять! Раньше, когда карта была одна, проблем с запоминанием PIN-кода не было. Теперь есть.
|Лайфхак: запишите PIN-код карандашом на обратной стороне карты, предварительно зашифровав его.
Например, к каждой цифре прибавляем 1. Было: 8764. Стало: 9875. Или можно вычитать 2. Было 8764. Стало: 6542.
А теперь представьте картину. Вор крадет вашу карту и, счастливый, летит к банкомату. Трижды вводит PIN-код, и карта блокируется. Через некоторое время банк вам ее возвращает.
Вы продолжаете пользоваться своим закодированным PIN-кодом. И не надо ничего запоминать (кроме вашего шифра)!
CVV-код — это те самые три цифры на обороте карты, которые мы вводим, совершая покупки в интернете.
Его ничего не стоит украсть, когда карта передается в чужие руки при совершении платежей в магазине или ресторане. Его могут сфотографировать или просто запомнить вместе с данными на лицевой стороне карты, а потом расплатиться в интернете.
|Лайфхак: мы рекомендуем CVV-код заклеить или закрасить.
Это особенно важно при поездках за границу. Там воры действуют наглее, будучи уверенными, что в чужой стране вы не сможете что-либо предпринять.
Уголовный мир тоже использует технологии. Например, для кражи карточных данных изобрели скиммеры. С ними вору не нужна сама карта. Украв данные, он изготовит дубликат.
Вот только PIN-кода вор не знает. Чтобы получить его, уголовники делают так. Подходят к банкомату сразу после вас и снимают с клавиш тепловой след от вашего пальца.
|Лайфхак: вводя PIN-код, прикоснитесь, не нажимая, еще к одной клавише.
Вор, явившийся за добычей, получит не четыре, а пять тепловых следов и не сможет воспользоваться картой.
Наличные деньги постепенно уходят из нашей жизни. Все чаще мы расплачиваемся за покупки и услуги картой. За границей это происходит повсеместно: в отелях, кафе и ресторанах, бутиках и супермаркетах.
Открытые данные при платежах могут переписать, а деньги украсть. За границей наловчились даже устанавливать фальшивые банкоматы.
|Лайфхак: заведите себе особую карту только для расчетов. И держите на ней сумму на текущие расходы.
Пополнять карту несложно. Можно вообще сделать этот процесс автоматическим. Например, настроить его так, чтобы эта карта каждый день пополнялась на 2000 рублей.
Зачем нужна такая карта? Если украдут ее, вы потеряете совсем немного.
Важно! Карта для расчетов не должна быть кредитной. С ней вы рискуете попасть в долги.
Если вас когда-нибудь «посылали» с крупной денежной купюрой, потому что нет сдачи, вы знаете, как это неприятно.
|Лайфхак: заведите себе карту Сбербанка. С ее помощью легко разменять банкноту.
Способ работает так: Находите ближайший банкомат. Скармливаете ему купюру, например, 5000 рублей. Снимаете 4900 рублей.
Почему нужна карта именно Сбербанка? Потому что пока только у него большой парк банкоматов, которые легко обнаружить в пределах досягаемости.
Торговаться нужно уметь. Как мы назначаем цену, продавая что-то или ведя переговоры о зарплате? Чаще всего в виде круглой суммы. Это неправильно.
|Лайфхак: всегда назначайте некруглую сумму.
Например, если вас спрашивают, какая зарплата вас интересует, говорите не «50 тысяч», а «52 тысячи». Продаете машину? Не просите за нее 300 тысяч. Назначьте 307 тысяч, а лучше 307 500.
Что это дает?
Во-первых, разбег для торга.
Во-вторых, другая сторона подумает, что у вас все просчитано (даже если это не так).
Иногда приходится брать деньги в долг. Как попросить взаймы, чтобы с гарантией дали?
|Лайфхак: просите больше, чем нужно.
Например, вам нужно 40 тысяч. Просите 80. Их вам, может быть, и не дадут, а половину этой суммы вполне могут и ссудить. Просто из человеколюбия или в качестве извинения за предыдущий отказ.
Мы уже привыкли к маркетинговому трюку, когда вместо круглых чисел на ценниках в магазине стоит слегка уменьшенная сумма. Например, не 1000 рублей, а 990. Вспомните о нем, когда пойдете устраиваться на работу или просить прибавку.
|Лайфхак: просите некратную сумму. Например, не 100 тысяч, а 97 тысяч.
Работодатель тоже человек, и с двузначным числом ему смириться легче, чем с трехзначным.
Часто, поддавшись импульсу, мы совершаем ненужные покупки. Виноваты в этом:
— агрессивная реклама;
— выкладка и дегустация;
— психологические приемы продавцов.
И только потом, придя домой, мы вспоминаем, что деньги нужны были совсем для другого.
Как этого избежать?
|Лайфхак: заведите таблицу приоритетов для крупных покупок.
Выглядеть она будет примерно так. Допустим, вы пришли в магазин и очень-очень захотели купить новый смартфон. Достаньте таблицу покупок и на глаз прикиньте, какое место займет такая покупка. Если первое или второе, вопросов нет. Но так бывает редко. Хорошо отрезвляет.
|№
|Покупка
|Сумма
|Приоритет
|1
|Зимние ботинки
|9000 рублей
|9/10
|2
|Пылесос
|8000 рублей
|7/10
|3
|Велосипед
|9500 рублей
|5/10
|4
|Генератор на дачу
|60 000 рублей
|3/10
|5
|Шуба
|15 000 рублей
|3/10