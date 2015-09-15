Качество управления региональными финансами Пермского края оценили как «высокое»

Всего Минфин РФ присуждает три оценки: высокое качество управления, надлежащее и низкое. В целом, по результатам проведенной оценки на этот раз I степень качества управления региональными финансами присвоена 22 субъектам РФ, II степень — 46 регионам, III степень — 15 территориям.