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Posted 15 сентября 2015, 12:10

Published 15 сентября 2015, 12:10

Modified 2 марта 2023, 17:05

Updated 2 марта 2023, 17:05

Качество управления региональными финансами Пермского края оценили как «высокое»

Качество управления региональными финансами Пермского края оценили как «высокое»

15 сентября 2015, 12:10
Фото: Properm.ru.
Федеральный Минфин отметил высокое качество управления региональными финансами в Пермском крае и присвоил региону I степень качества.

Федеральное Министерство финансов подвело итоги ежегодного мониторинга субъектов РФ, отражающего качество управления региональными финансами.

В ходе мониторинга оцениваются бюджетное планирование, исполнение бюджета, управление госдолгом, финансовые взаимоотношения с муниципальными образованиями, прозрачность бюджетного процесса.

По итогам мониторинга федеральный Минфин отметил высокое качество управления региональными финансами в Пермском крае и присвоил региону I степень качества. Напомним, высшую оценку в рейтинге Пермский край получает с 2009 года.

Всего Минфин РФ присуждает три оценки: высокое качество управления, надлежащее и низкое. В целом, по результатам проведенной оценки на этот раз I степень качества управления региональными финансами присвоена 22 субъектам РФ, II степень — 46 регионам, III степень — 15 территориям.

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