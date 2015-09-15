Качество управления региональными финансами Пермского края оценили как «высокое»

Posted 15 сентября 2015, 12:10
Published 15 сентября 2015, 12:10
Modified 2 марта 2023, 17:05
Updated 2 марта 2023, 17:05
Федеральное Министерство финансов подвело итоги ежегодного мониторинга субъектов РФ, отражающего качество управления региональными финансами.
В ходе мониторинга оцениваются бюджетное планирование, исполнение бюджета, управление госдолгом, финансовые взаимоотношения с муниципальными образованиями, прозрачность бюджетного процесса.
По итогам мониторинга федеральный Минфин отметил высокое качество управления региональными финансами в Пермском крае и присвоил региону I степень качества. Напомним, высшую оценку в рейтинге Пермский край получает с 2009 года.
Всего Минфин РФ присуждает три оценки: высокое качество управления, надлежащее и низкое. В целом, по результатам проведенной оценки на этот раз I степень качества управления региональными финансами присвоена 22 субъектам РФ, II степень — 46 регионам, III степень — 15 территориям.