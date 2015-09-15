Клиенты Сбербанка могут бесплатно звонить с мобильных на номер 900

Posted 15 сентября 2015, 04:58
Published 15 сентября 2015, 04:58
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
Теперь клиенты Сбербанка, которые пользуются услугами операторов МТС, Билайн и Мегафон, могут бесплатно звонить в контактный центр банка на короткий номер 900, находясь в любой точке России.
Короткий номер 900 давно известен клиентам, которые используют услугу «Мобильный банк». Теперь клиенты могут пользоваться привычным, удобным для набора, номером и для звонков в контактный центр.
«Сбербанк стал первым российским банком, который предоставил своим клиентам возможность позвонить в банк на короткий номер, – подчеркнул председатель Западно-Уральского банка Сбербанка России Кирилл Алтухов. – В рамках реализации клиентоцентричной модели Сбербанка мы обеспечиваем непрерывную генерацию и внедрение новых сервисов и улучшений, и сегодня мы рады представить нашим клиентам новый, уникальный для российского банковского рынка, сервис».