Клиенты Сбербанка могут бесплатно звонить с мобильных на номер 900

«Сбербанк стал первым российским банком, который предоставил своим клиентам возможность позвонить в банк на короткий номер, – подчеркнул председатель Западно-Уральского банка Сбербанка России Кирилл Алтухов. – В рамках реализации клиентоцентричной модели Сбербанка мы обеспечиваем непрерывную генерацию и внедрение новых сервисов и улучшений, и сегодня мы рады представить нашим клиентам новый, уникальный для российского банковского рынка, сервис».