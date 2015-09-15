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Posted 15 сентября 2015, 12:13

Published 15 сентября 2015, 12:13

Modified 2 марта 2023, 17:05

Updated 2 марта 2023, 17:05

Lenovo планирует выпускать компьютеры и смартфоны на российском процессоре

Lenovo планирует выпускать компьютеры и смартфоны на российском процессоре

15 сентября 2015, 12:13
Фото: Properm.ru.
Китайскую компанию прельщает спрос на технику со стороны государственных органов России.

Компания Lenovo начала переговоры с российским разработчиком «Т-платформы» о возможном использовании в своих продуктах процессоров, произведенных ее дочерней компанией «Байкал электроникс». Эту информацию «Ведомостям» подтвердил гендиректор Lenovo в России, СНГ и Восточной Европе Глеб Мишин.

По информации издания, российские процессоры будут использоваться как в персональных компьютерах, так и в мобильных устройствах китайской компании. Однако сроки и размер возможных поставок Мишин не раскрывает.

Lenovo рассчитывает, что продукция с отечественными процессорами будет иметь успех у государственных заказчиков, что поможет компании в конкурентной борьбе. «Байкал электроникс» же нацелен и на госорганы, и на частных клиентов.

Acer в свою очередь заявил изданию, что пока переговоров с «Байкал электроникс» он не ведет. Но, если техника на российской компонентной базе будет востребована, сотрудничество вполне может состояться.

Отметим, по данным IDC, в прошлом году на российский рынок поступило более 3 млн настольных компьютеров, и треть из них купили государственные органы и компании с госучастием.

#Бизнес#Процессор
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