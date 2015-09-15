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Posted 15 сентября 2015, 10:08

Published 15 сентября 2015, 10:08

Modified 2 марта 2023, 17:05

Updated 2 марта 2023, 17:05

Пермский аэропорт ищет нового оператора «Duty Free»

Пермский аэропорт ищет нового оператора «Duty Free»

15 сентября 2015, 10:08
Фото: Properm.ru.
Стоимость месячной аренды составляет 376 тыс. рублей.

Международный аэропорт пермь ищет нового оператора Duty Free. На сайте аэропорта размещено приглашение делать оферты на право заключения договора аренды помещений для организации и эксплуатации магазина беспошлинной торговли в стерильной зоне международных воздушных линий аэропорта.

Общая площадь арендуемых помещений — 188,9 кв.м. Предыдущий оператор — «Казань «Дьюти Фри», открывший свои двери в декабре прошлого года, по обоюдному согласию сторон прекратил свою деятельность. Теперь эти же помещения ждут нового арендатора.

Предложения от потенциальных арендаторов помещений для магазина беспошлинной торговли аэропорт принимает до 7 октября 2015 года. Месячная стоимость аренды помещений составляет 376 тыс. рублей.
В ассортименте магазина Duty Free в пермском аэропорту была представлена алкогольная продукция и парфюмерия почти всех мировых брендов, а также кондитерские изделия и очки известных марок.

#Бизнес
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