Пермский аэропорт ищет нового оператора «Duty Free»

Posted 15 сентября 2015, 10:08
Published 15 сентября 2015, 10:08
Modified 2 марта 2023, 17:05
Updated 2 марта 2023, 17:05
Международный аэропорт пермь ищет нового оператора Duty Free. На сайте аэропорта размещено приглашение делать оферты на право заключения договора аренды помещений для организации и эксплуатации магазина беспошлинной торговли в стерильной зоне международных воздушных линий аэропорта.
Общая площадь арендуемых помещений — 188,9 кв.м. Предыдущий оператор — «Казань «Дьюти Фри», открывший свои двери в декабре прошлого года, по обоюдному согласию сторон прекратил свою деятельность. Теперь эти же помещения ждут нового арендатора.
Предложения от потенциальных арендаторов помещений для магазина беспошлинной торговли аэропорт принимает до 7 октября 2015 года. Месячная стоимость аренды помещений составляет 376 тыс. рублей.
В ассортименте магазина Duty Free в пермском аэропорту была представлена алкогольная продукция и парфюмерия почти всех мировых брендов, а также кондитерские изделия и очки известных марок.