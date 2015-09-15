Пермский аэропорт ищет нового оператора «Duty Free»

Предложения от потенциальных арендаторов помещений для магазина беспошлинной торговли аэропорт принимает до 7 октября 2015 года. Месячная стоимость аренды помещений составляет 376 тыс. рублей.

В ассортименте магазина Duty Free в пермском аэропорту была представлена алкогольная продукция и парфюмерия почти всех мировых брендов, а также кондитерские изделия и очки известных марок.