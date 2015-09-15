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Posted 15 сентября 2015, 08:02

Published 15 сентября 2015, 08:02

Modified 2 марта 2023, 17:05

Updated 2 марта 2023, 17:05

Пермский край ищет 3 млрд рублей для покрытия дефицита бюджета

Пермский край ищет 3 млрд рублей для покрытия дефицита бюджета

15 сентября 2015, 08:02
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Госзакупки
Соответствующие контракты на предоставление кредитов были размещены на сайте госзакупок 14 сентября.

14 сентября на сайте госзакупок региональное министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок объявило о проведении двух аукционов по предоставлению кредитов для покрытия дефицита бюджета Пермского края. Заказчиком выступает краевое правительство.

Всего на сайте госзакупок размещено два аукциона. Согласно документации, один аукцион рассчитан на предоставление возобновляемой кредитной линии в 2 млрд рублей, а другой — с аналогичными требованиями, только на 1 млрд рублей. Начальная (максимальная) цена контракта — 269,38 млн рублей и 134,69 млн рублей соответственно. Цифры рассчитывались исходя из ставки в 13,5%.

Сроки действия кредитных линий — с 29 октября 2015 года по 28 октября 2016 года включительно. Транши в рамках кредитной линии предоставляются с 29 октября 2015 года до 18 октября 2016 года включительно.

Подача заявок завершается 30 сентября 2015 года. Все предыдущие аналогичные аукционы выигрывал Сбербанк.

#Банки#Госзакупки#Кредит
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