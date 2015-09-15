Пермский край ищет 3 млрд рублей для покрытия дефицита бюджета

Всего на сайте госзакупок размещено два аукциона. Согласно документации, один аукцион рассчитан на предоставление возобновляемой кредитной линии в 2 млрд рублей, а другой — с аналогичными требованиями, только на 1 млрд рублей. Начальная (максимальная) цена контракта — 269,38 млн рублей и 134,69 млн рублей соответственно. Цифры рассчитывались исходя из ставки в 13,5%.