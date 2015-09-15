Пермский суд заставил управляющую компанию вернуть жильцам деньги за услуги ЖКХ

Многоквартирный дом по адресу ул. Крупской, 54 обслуживается УК «Евро Комфорт», но следствием было установлено, что в период с июля 2014 года по март 2015 года УК «Мастер Комфорта» неправомерно предъявляла жильцам квитанции по оплате коммунальных услуг.