Пермский суд заставил управляющую компанию вернуть жильцам деньги за услуги ЖКХ

Posted 15 сентября 2015, 06:04
Published 15 сентября 2015, 06:04
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
Пермская прокуратура в судебном порядке обязала УК «Мастер Комфорта» возвратить жильцам многоквартирного дома незаконно полученные деньги за услуги ЖКХ, сообщает пресс-служба ведомства.
Многоквартирный дом по адресу ул. Крупской, 54 обслуживается УК «Евро Комфорт», но следствием было установлено, что в период с июля 2014 года по март 2015 года УК «Мастер Комфорта» неправомерно предъявляла жильцам квитанции по оплате коммунальных услуг.
Решением Мотовилихинского районного суда г. Перми требования прокурора удовлетворены, действия ООО «УК «Мастер Комфорта» признаны незаконными, на организацию возложена обязанность возвратить собственникам помещений многоквартирного жилого дома незаконно полученные денежные средства по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Решение суда в законную силу не вступило.