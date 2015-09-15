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Posted 15 сентября 2015, 07:25

Published 15 сентября 2015, 07:25

Modified 2 марта 2023, 17:05

Updated 2 марта 2023, 17:05

В Кунгуре заведено уголовное дело в отношении одного из кандидатов в мэры

В Кунгуре заведено уголовное дело в отношении одного из кандидатов в мэры

15 сентября 2015, 07:25
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Возле кормушки
Депутат подозревается в превышении должностных полномочий.

Против одного из претендентов на пост главы Кунгура - депутата Артура Ахметьянова возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», сообщает «Кунгур-Онлайн».

Подозреваемый является депутатом кунгурской городской думы и по совместительству директором образовательного учреждения. Следствие считает, что он распорядился нежилыми помещениями учреждения, находящимся в федеральной собственности, без соответствующего согласия. При это к сделке причастно юридическое лицо, подконтрольное близкому родственнику подозреваемого.

15 октября 2015 года станут известны результаты конкурса по выбору главы Кунгура и Ахметьянов принимает в этом конкурсе участие. По закону наличие возбужденного уголовного дела не мешает депутату принимать участие в предвыборной гонке.

#Происшествия#Возле кормушки#Депутат
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