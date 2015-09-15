В Кунгуре заведено уголовное дело в отношении одного из кандидатов в мэры

Подозреваемый является депутатом кунгурской городской думы и по совместительству директором образовательного учреждения. Следствие считает, что он распорядился нежилыми помещениями учреждения, находящимся в федеральной собственности, без соответствующего согласия. При это к сделке причастно юридическое лицо, подконтрольное близкому родственнику подозреваемого.