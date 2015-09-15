В Кунгуре заведено уголовное дело в отношении одного из кандидатов в мэры

Posted 15 сентября 2015, 07:25
Published 15 сентября 2015, 07:25
Modified 2 марта 2023, 17:05
Updated 2 марта 2023, 17:05
Против одного из претендентов на пост главы Кунгура - депутата Артура Ахметьянова возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», сообщает «Кунгур-Онлайн».
Подозреваемый является депутатом кунгурской городской думы и по совместительству директором образовательного учреждения. Следствие считает, что он распорядился нежилыми помещениями учреждения, находящимся в федеральной собственности, без соответствующего согласия. При это к сделке причастно юридическое лицо, подконтрольное близкому родственнику подозреваемого.
15 октября 2015 года станут известны результаты конкурса по выбору главы Кунгура и Ахметьянов принимает в этом конкурсе участие. По закону наличие возбужденного уголовного дела не мешает депутату принимать участие в предвыборной гонке.