В Перми 22-летнего жителя осудят за крупную партию наркотиков

Как сообщает ГУ МВД, молодой человек был задержан оперативниками при сбыте свёртка с темно-коричневой смесью. Во время последующих обысков полицейскими было обнаружено ещё два тайника. В салоне автомобиля, принадлежащего молодому человеку, найдено 14 пакетиков с аналогичным веществом. Ещё одна крупная партия была спрятана в гараже.