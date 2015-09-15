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Posted 15 сентября 2015, 05:17

Published 15 сентября 2015, 05:17

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

В Перми 22-летнего жителя осудят за крупную партию наркотиков

В Перми 22-летнего жителя осудят за крупную партию наркотиков

15 сентября 2015, 05:17
Фото: Properm.ru.
При задержании у молодого человека нашли 75 граммов запрещенных веществ.

Весной этого года в Мотовилихинском районе был задержан 22-летний местный житель.

Как сообщает ГУ МВД, молодой человек был задержан оперативниками при сбыте свёртка с темно-коричневой смесью. Во время последующих обысков полицейскими было обнаружено ещё два тайника. В салоне автомобиля, принадлежащего молодому человеку, найдено 14 пакетиков с аналогичным веществом. Ещё одна крупная партия была спрятана в гараже.

По заключению исследований, во всех случаях содержимым упаковок являлось наркотическое средство синтетического происхождения. Общий вес наркотика превысил 75 граммов.

Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

#Происшествия#Наркотики
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