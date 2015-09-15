В Перми 22-летнего жителя осудят за крупную партию наркотиков

Posted 15 сентября 2015, 05:17
Published 15 сентября 2015, 05:17
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
Весной этого года в Мотовилихинском районе был задержан 22-летний местный житель.
Как сообщает ГУ МВД, молодой человек был задержан оперативниками при сбыте свёртка с темно-коричневой смесью. Во время последующих обысков полицейскими было обнаружено ещё два тайника. В салоне автомобиля, принадлежащего молодому человеку, найдено 14 пакетиков с аналогичным веществом. Ещё одна крупная партия была спрятана в гараже.
По заключению исследований, во всех случаях содержимым упаковок являлось наркотическое средство синтетического происхождения. Общий вес наркотика превысил 75 граммов.
Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.