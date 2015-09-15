В Перми мужчина избил полицейского пивной кружкой

Как сообщает СУ СКР, в ночь на 21 июня 2015 года после того, как время пребывания в сауне истекло, пьяный мужчина отказался покинуть заведение и устроил скандал с администратором. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны предложили мужчине прекратить противоправные действия и покинуть помещение сауны. В ответ он нанес одному из сотрудников полиции удар по голове стеклянной пивной кружкой, причинив ушибленную рану, повлекшую легкий вред здоровью.