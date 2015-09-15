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Posted 15 сентября 2015, 04:40

Published 15 сентября 2015, 04:40

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

В Перми мужчина избил полицейского пивной кружкой

В Перми мужчина избил полицейского пивной кружкой

15 сентября 2015, 04:40
Фото: Properm.ru.
Инцидент произошел, когда пьяный дебошир отказывался покидать сауну.

В Орджоникидзевском районе завершено расследование уголовного дела по обвинению 37-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Как сообщает СУ СКР, в ночь на 21 июня 2015 года после того, как время пребывания в сауне истекло, пьяный мужчина отказался покинуть заведение и устроил скандал с администратором. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны предложили мужчине прекратить противоправные действия и покинуть помещение сауны. В ответ он нанес одному из сотрудников полиции удар по голове стеклянной пивной кружкой, причинив ушибленную рану, повлекшую легкий вред здоровью.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

#Происшествия#Пьяный#Охранник
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