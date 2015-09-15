В Перми осудили 34-летнего мужчину, обокравшего 35 автомобилей

Posted 15 сентября 2015, 04:40
Published 15 сентября 2015, 04:40
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
В Перми вынесен приговор ранее судимому 34-летнему мужчине по статье 158 УК РФ (кража), сообщает пресс-служба полиции.
Как было установлено, мужчина занимался автомобильными кражами. Преступления совершались по одной схеме. Обычно вор выбирал легковые иномарки. В вечернее или ночное время, пока никто не видит, мужчина разбивал боковое стекло автомобиля и забирал любое ценное имущество — деньги, документы, технику.
При последнее краже была похищена банковская карта и записанный к ней пин-код. Впоследствии с карты при помощи девяти транзакций в течение нескольких минут злоумышленник снял крупную сумму денег.
В результате розыскных мероприятий, он был задержан зимой этого года. Суд признал гражданина виновным в совершении 35 краж и назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме этого в пользу всех потерпевших взыскана сумма причинённого ущерба.