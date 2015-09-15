В Перми осудили 34-летнего мужчину, обокравшего 35 автомобилей

В результате розыскных мероприятий, он был задержан зимой этого года. Суд признал гражданина виновным в совершении 35 краж и назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме этого в пользу всех потерпевших взыскана сумма причинённого ущерба.