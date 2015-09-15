В Перми реконструируют остановочные комплексы

Кроме того, в этом году будут реконструированы площадки для ожидания транспорта на остановке «улица Максима Горького» по ул. Екатерининской и на остановке «Завод профнастила» по ул. Дзержинского. Их обеспечат удобными подходами к посадочной площадке.