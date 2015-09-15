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Posted 15 сентября 2015, 05:00

Published 15 сентября 2015, 05:00

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

В Перми реконструируют остановочные комплексы

В Перми реконструируют остановочные комплексы

15 сентября 2015, 05:00
Фото: Properm.ru.
Всего в 2015 году собираются реконструировать 22 остановки.

Как сообщили в департаменте дорог и транспорта, в этом году новыми павильонами оборудовано уже 11 остановочных пунктов. Еще столько же планируется установить в ближайшее время.

Новые остановочные комплексы появились на остановке «Сосновый бор», «улица Плеханова», на Петропавловской. В Индустриальном районе это остановки: «МЖК», «улица Веры Засулич», «улица Снайперов», «Авиагородок», «Роща» и трамвайной остановке «улица Левченко».

Кроме того, в этом году будут реконструированы площадки для ожидания транспорта на остановке «улица Максима Горького» по ул. Екатерининской и на остановке «Завод профнастила» по ул. Дзержинского. Их обеспечат удобными подходами к посадочной площадке.

#Общество#Реконструкция#Остановочные комплексы
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