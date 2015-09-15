В Перми реконструируют остановочные комплексы

Posted 15 сентября 2015, 05:00
Published 15 сентября 2015, 05:00
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
Как сообщили в департаменте дорог и транспорта, в этом году новыми павильонами оборудовано уже 11 остановочных пунктов. Еще столько же планируется установить в ближайшее время.
Новые остановочные комплексы появились на остановке «Сосновый бор», «улица Плеханова», на Петропавловской. В Индустриальном районе это остановки: «МЖК», «улица Веры Засулич», «улица Снайперов», «Авиагородок», «Роща» и трамвайной остановке «улица Левченко».
Кроме того, в этом году будут реконструированы площадки для ожидания транспорта на остановке «улица Максима Горького» по ул. Екатерининской и на остановке «Завод профнастила» по ул. Дзержинского. Их обеспечат удобными подходами к посадочной площадке.