В Прикамье двое рыбаков утонули на глазах своих детей

В воскресенье 13 сентября двое мужчин отправились на лодке на рыбалку, взяв с собой двоих детей. Ближе к вечеру мужчины ушли проверять улов на поставленных заранее сетях. Детей они оставили на острове. После того, как поднялся сильный ветер, лодка опрокинулась и мужчины начали тонуть, сообщает портал «Город Березники».