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Posted 15 сентября 2015, 12:37

Published 15 сентября 2015, 12:37

Modified 2 марта 2023, 17:05

Updated 2 марта 2023, 17:05

В Прикамье двое рыбаков утонули на глазах своих детей

В Прикамье двое рыбаков утонули на глазах своих детей

15 сентября 2015, 12:37
Фото: Properm.ru.
Ужасная трагедия случилась на Камских заливах.

В воскресенье 13 сентября двое мужчин отправились на лодке на рыбалку, взяв с собой двоих детей. Ближе к вечеру мужчины ушли проверять улов на поставленных заранее сетях. Детей они оставили на острове. После того, как поднялся сильный ветер, лодка опрокинулась и мужчины начали тонуть, сообщает портал «Город Березники».

Свидетели трагедии сообщили о тонущих рыбаках в диспетчерскую службу. Приехавшие на место происшествия спасатели смогли лишь забрать детей. Уже на следующий день приехавшие из Перми спасатели-водолазы нашли тела утонувших рыбаков.

Напомним, что за летний период в водоемах Прикамья погибли 92 человека.

#Происшествия#Утонули
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