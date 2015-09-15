В Прикамье двое рыбаков утонули на глазах своих детей

Posted 15 сентября 2015, 12:37
Published 15 сентября 2015, 12:37
Modified 2 марта 2023, 17:05
Updated 2 марта 2023, 17:05
В воскресенье 13 сентября двое мужчин отправились на лодке на рыбалку, взяв с собой двоих детей. Ближе к вечеру мужчины ушли проверять улов на поставленных заранее сетях. Детей они оставили на острове. После того, как поднялся сильный ветер, лодка опрокинулась и мужчины начали тонуть, сообщает портал «Город Березники».
Свидетели трагедии сообщили о тонущих рыбаках в диспетчерскую службу. Приехавшие на место происшествия спасатели смогли лишь забрать детей. Уже на следующий день приехавшие из Перми спасатели-водолазы нашли тела утонувших рыбаков.
Напомним, что за летний период в водоемах Прикамья погибли 92 человека.