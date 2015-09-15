В Звездном двое детей спрятались в бане, боясь наказания от родителей

Как сообщает ГУ МВД, по тревоге был поднят весь личный состав. Полицейские проверили все стройки, подвалы, подъезды и гаражную зону. Пропавших искали почти сутки. В итоге их нашли в бане, принадлежащей одному из родителей. Как пояснили подростки, они гуляли до позднего времени, а затем испугались наказания и не пошли домой.