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Posted 15 сентября 2015, 05:10

Published 15 сентября 2015, 05:10

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

В Звездном двое детей спрятались в бане, боясь наказания от родителей

В Звездном двое детей спрятались в бане, боясь наказания от родителей

15 сентября 2015, 05:10
Фото: Properm.ru.
Пропавших детей искали почти сутки.

13 сентября, около девяти вечера, 9-летний и 10-летний мальчики пошли гулять и не вернулись. С таким заявлением в полицию обратились их родители.

Как сообщает ГУ МВД, по тревоге был поднят весь личный состав. Полицейские проверили все стройки, подвалы, подъезды и гаражную зону. Пропавших искали почти сутки. В итоге их нашли в бане, принадлежащей одному из родителей. Как пояснили подростки, они гуляли до позднего времени, а затем испугались наказания и не пошли домой.

Дети были переданы родителям, их здоровью ничего не угрожает. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

#Происшествия
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